遲來26年！美國男收到「已故雙親」生前寄出明信片…感動喊：天堂的禮物

美國加州長灘市（Long Beach）近日發生1段溫馨又感人的奇遇。1名男子在查看信箱時，意外收到1張遲了26年才寄達的明信片，這張跨越四分一世紀的郵件，寄件人竟是他已故多年的雙親。這張因郵局失誤而遲來的明信片，猶如1封「來自天堂的家書」，為他在新冠疫情期間未能親自送別亡父的長久遺憾，帶來了一絲慰藉。

居住在加州長灘市的男子謝普德（Bob Sheppard）日前打開信箱時，發現裡面只有1份郵件。當他仔細一看，不禁驚呼：「我的天啊，這是1件珍寶！」這是1張來自丹麥哥本哈根的明信片，邊角已經泛黃。

明信片上的下款簡單寫著「M and D」（Mom and Dad，即媽媽和爸爸），內容寫道：「飛進來時，我們看到處處都是海水和綠油油的土地。愛你的媽媽和爸爸。」然而，令謝普德觸景傷情的是，他的母親已於4年前離世，而曾在陸軍服役的父親，亦於6年前與世長辭。

謝普德回憶起父母親生前的點滴，他形容父親聰明又充滿愛心，曾任教師的母親則熱愛交際與旅行，父母一生遊歷世界各地，足跡遍及復活節島、加拉帕戈斯群島（Galapagos）及非洲等地。這張明信片正是26年前，兩夫婦在丹麥旅行時親手挑選並寄給兒子的。

這張明信片的出現，對謝普德來說意義非凡。6年前全球正值新冠疫情肆虐，由於醫院實施嚴密的探訪限制，父親離世時，謝普德無法親自送別父親，未能好好說聲再見，這份遺憾至今仍在，如今在多年後收到父母親筆寫下的字句，令他大受感動。

明信片「遲到」26年，上面的郵戳給出了一些線索，在「2000年7月」的丹麥郵戳旁邊，赫然蓋著「2026年8月」的洛杉磯郵戳。負責該區的郵差推測，這張明信片當年可能在郵局分類時，不慎掉出信箱或跌落某個櫃枱、文件櫃的暗角。直到最近郵局進行清理時才被重新發現，職員見收件地址依然是同一人，便決定將這份遲來26年的郵件派遞到謝普德手上。

謝普德的父母一生遊歷世界各地，足跡遍及復活節島、加拉帕戈斯群島（Galapagos）及非洲等地。圖/YouTube@ABC7影片截圖

謝普德的父母生前熱愛探索世界，他甚至為父母的追思會製作了1塊紀念板，貼滿了他們的護照印章和旅遊照片，當中便記錄了26年前那趟丹麥之旅的點滴。

面對這份遲到26年的驚喜，謝普德眼裏只有浪漫，雖然在郵局某個角落塵封了漫長歲月，但他認為這明信片的出現絕非偶然，「對我來說，這簡直就像是1張來自天堂的明信片」。謝普德說道：「它雖然遲到了26年，但對現在的我而言，卻來得正是時候。」

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文章授權轉載自《香港01》