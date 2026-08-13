白挨刀！婦人被告知剩5年壽命 子宮遭切除後驚揭「拿錯報告」

美國喬治亞州醫療機構發生1宗嚴重醫療事故！1名育有2名子女的婦人，因身體不適前往醫療機構檢查，豈料診斷報告竟指她患上極具侵襲性的子宮內膜癌。為保住性命，女當事人接受了子宮切除手術，然而手術後化驗卻完全未發現癌細胞，至數月後醫院證實，當初的檢測報告屬於另1名患者。得知此事的女事主表示「我感到非常憤怒和難過，同時也很擔心另1位被混淆的患者，因為這在精神上徹底摧毀了我」。目前女事主已正式將涉事醫療機構告上法庭。

女子被告知患子宮內膜癌 無奈切除子宮

據外媒綜合報導，育有2名子女的美國婦人Cassandra Barksdale，因經血過多及子宮肌瘤問題，於2025年年初前往喬治亞州瓊斯伯勒的Kaiser Permanente醫療中心求診；接受組織切片檢查後，醫生告知她患有侵襲性極高的子宮內膜癌。

女當事人回憶「我腦海第1個念頭是自己快要死了，於是開始上網查資料，查完發現自己最多只剩5年壽命，我不得不聯繫我的孩子，告訴他們我只剩5年可活，因為我得了侵襲性癌症」。為了保住性命，女當事人於2025年5月接受了子宮切除手術。

手術後化驗無癌細胞 DNA對比證實誤診

然而，手術後的化驗報告顯示，女當事人身體內「完全沒有發現任何癌細胞」。同年9月，女當事人收到修訂後的病理報告，驚揭早前的檢測結果屬於另1名患者，醫院進行DNA比對後亦證實了這項失誤。

女當事人表示「我感到非常憤怒和難過，同時也很擔心另1位被混淆的患者，因為這在精神上徹底摧毀了我」。女當事人的代表律師指出，「她針對癌症的治療是不必要的，失去卵巢是不必要的，完全剝奪她的生育能力更是完全不必要的」。律師補充，女當事人當初只是尋求常規治療，沒想到卻遭受如此重創，目前女當事人已正式向涉事醫療機構提起訴訟，要求賠償並由陪審團審訊。

醫療機構發聲明致歉

涉事醫療機構發表聲明致歉，承諾會與當事人及其法律團隊合作，並且以最公平和負責的方式解決此事。

發言人表示，「我們最重要的職責是安全、專業和具同理心地照顧託付給我們的患者。如果我們犯錯，可能會給患者帶來巨大的影響」、「Barksdale女士本不應該經歷這些，事發後我們會立即採取相應措施，確保此次事件不再發生」。

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文章授權轉載自《香港01》