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被提離婚秒變臉！借名登記女婿名下鬧爭議 渣男硬搶房產：岳父送我的

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓一名人妻因丈夫外遇偷吃同事而決定離婚，沒想到在進行財產分配時，渣男老公竟妄想將岳父當年為了避稅、掛名在他名下的店面據為己有。示意圖／ingimage
南韓一名人妻因丈夫外遇偷吃同事而決定離婚，沒想到在進行財產分配時，渣男老公竟妄想將岳父當年為了避稅、掛名在他名下的店面據為己有。示意圖／ingimage

南韓日前發生一起令人心寒的離婚財產糾紛，一名人妻因丈夫外遇偷吃同事而決定離婚，沒想到在進行財產分配時，渣男老公竟妄想將岳父當年為了避稅、掛名在他名下的店面據為己有，甚至厚顏無恥地聲稱「這是我名下的財產，是岳父送給我的禮物」，讓心碎的岳父不僅面臨女婿的背叛，還險些損失巨額財產。

據韓媒「파이낸셜뉴스」報導，該名人妻表示，當年兩人結婚時丈夫剛找到工作，毫無積蓄，婚禮費用、嫁妝甚至新婚房的租金全由長期從事房產租賃的岳父全額資助。結婚5年後，岳父買下一間店面，出於信任與節稅考量，徵得女婿同意後將店面登記在女婿名下。購買店面的所有款項、稅金全由岳父支付，日常出租與租客管理也均由岳父一手包辦，平日女婿在親友面前也都坦承「這間店面是岳父的」。

然而，當人妻抓包丈夫出軌同事並提告離婚後，對方竟秒變臉，主張自己才是土地謄本上的合法所有人，還稱「沒有證據證明是借名登記，這是岳父贈與給我的財產」，硬是要將店面列入離婚財產分配。

報導指出，裴秀智律師對此分析，法律上會根據「實際出資者、稅金支付者以及管理事實」來判定真實所有權，由於所有資金來源與管理均為岳父，只要認定為「借名登記」，該店面就不屬於夫妻共同財產，丈夫無法據為己有。

律師補充表示，即使退一萬步按丈夫主張認定為「贈與」，考慮到兩人婚姻期短且女婿對該資產的維護與增值完全零貢獻，在財產分配時也無法分得好處；甚至若屬於「契約借名登記」，女婿依法也必須將當年的購屋資金作為「不當得利」全數返還給岳父。換言之，渣男老公想要藉由離婚獨吞岳父店面的企圖最終只會落空。

南韓 女婿 出軌 離婚

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