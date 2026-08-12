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好身材曾掀熱議！美女主播淋雨妝全掉 素顏近照驚呆網：底子太強

聯合新聞網／ 綜合報導
北海道STV札幌電視台的人氣主播竹井愛乃，日前在個人IG分享前往「札幌大通啤酒節」放鬆的生活照，引起網友討論。圖／擷自IG @aino_takei ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
北海道STV札幌電視台的人氣主播竹井愛乃，日前在個人IG分享前往「札幌大通啤酒節」放鬆的生活照，引起網友討論。圖／擷自IG @aino_takei ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

北海道STV札幌電視台的人氣主播竹井愛乃，日前在個人IG分享前往「札幌大通啤酒節」放鬆的生活照。雖然當天突如其來的陣雨毀掉了竹井愛乃的造型，但她接近素顏的燦爛笑臉仍引發網友熱議，紛紛直呼「沒化妝竟然還這麼漂亮」。

據日媒「日刊スポーツ」報導，竹井愛乃當天身穿休閒T恤與外套、手拿啤酒露出燦爛笑容，並俏皮寫下：「雨水雖然沖掉了我的瀏海與妝容，但快樂的回憶絕對不會消逝」。事實上，畢業於日本女子大學的她，在大學時期便十分亮眼，甚至發行過個人數位寫真。

後來竹井愛乃於2025年正式加入札幌電視台。今年6月她登上全國性節目時，就因驚人美貌與親和力引發討論，當時更有不少在地粉絲心痛直呼，「完蛋了，她的可愛要被全日本發現了」、「真不希望她被搶走」。

而這次的「脫妝素顏照」曝光後，再次展現了她的高顏值底子，貼文下方隨即湧入大批網友讚嘆，「沒化妝還長這樣簡直強到離譜」、「眼睛完全被淨化了」、「底子好到根本不需要靠化妝」。

其實這並非竹井愛乃第一次因私服照引發關注。去年她前往北海道富良野賞花時，也曾曬出一段休閒短片，當時她身穿白色短版上衣搭配藍色牛仔褲，難得展現露臍與香肩的性感穿搭，同樣引來大批網友圍觀，紛紛驚嘆「北海道竟然藏著這種好身材」、「主播很少有這種大方展現身材的穿搭，真的太可愛了」、「這種顏值與實力，早晚會拿下全日本」。

北海道STV札幌電視台的人氣主播竹井愛乃，日前在個人IG分享前往「札幌大通啤酒節」放鬆的生活照，引起網友討論。圖／擷自IG @aino_takei ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
北海道STV札幌電視台的人氣主播竹井愛乃，日前在個人IG分享前往「札幌大通啤酒節」放鬆的生活照，引起網友討論。圖／擷自IG @aino_takei ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 主播 北海道

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