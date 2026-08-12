拍照錯過新幹線！日本母子一路追車釀延誤 離譜舉動惹議

日本山陽新幹線日前發生一起令人傻眼的小插曲。一對母子疑似在月台上忙著拍新幹線，一不小心錯過上車時間，眼看列車已經關門發車，兩人急忙追著列車跑，試圖讓新幹線停車，最終造成約5分鐘延誤，相關影片在社群媒體瘋傳。

日媒J-CAST NEWS報導，事情發生在7月27日上午11時27分左右，地點是兵庫縣的相生站，當時一列從新大阪開往博多的「回音號」（こだま）正在準備發車。

從網路流傳的影片可以看到，一名疑似母親的年輕女子帶著男童，在月台上拿手機拍攝500系新幹線。沒想到拍著拍著，列車已經準備出發，等到車門關閉後，女子才急忙跑向列車，一邊揮手、一邊大聲呼喊，還做出像是拍打車門的動作。

站務員見狀，不斷透過廣播提醒「列車即將發車，請離開列車」，但女子仍待在黃色警戒線內。列車開始移動後，母子兩人甚至一路沿著月台追趕。由於兩人距離行駛中的列車太近，列車長為了安全起見，只好緊急停車。

列車停下後，女子與站務員交談，隨後還帶著男童一起朝車內深深鞠躬道歉。不過，新幹線並沒有因此重新開門讓兩人上車。站務員與列車長確認狀況後，列車重新出發，母子最後只能留在月台。

有目擊者表示，當時月台上傳出叫喊聲和哭聲，還能從站務員的麥克風聽到「對不起、對不起」的聲音。列車最後大約晚了5分鐘才恢復運行。

這段影片最早在8日被上傳至TikTok，之後又在X上快速流傳，引發日本網友熱議。隨著事件越鬧越大，原始影片目前已被刪除。

JR西日本公關部門向J-CAST NEWS證實，當天確實發生這起事件。公司表示，乘客在列車停靠時間於月台拍照，列車發車後又靠得太近，列車長才會為了確保安全緊急停車。

至於能不能因為乘客沒趕上，就讓列車停下來重新載人？JR西日本的答案很明確：「不行。」

JR西日本表示，列車原則上就是按照表定時間發車，即使乘客希望上車，也不能因此破例。如果為個別乘客採取特殊處理，反而可能影響整體列車運行。

JR西日本也提醒，追趕、觸碰或靠近正在行駛的列車都是相當危險的行為，就算真的錯過車，也應該聽從站務員指示，不要為了趕車冒險。

至於這次5分鐘的延誤，是否會報警處理或向當事人求償，JR西日本則表示屬於公司內部資訊，沒有進一步透露。