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名校畢業沒保障？他外商工作年薪破百萬 目睹同事「被拍肩消失」秒提離職

聯合新聞網／ 綜合報導
光鮮亮麗的高薪職場背後，有時隱藏著令人窒息的真相。示意圖／AI生成
光鮮亮麗的高薪職場背後，有時隱藏著令人窒息的真相。示意圖／AI生成

光鮮亮麗的高薪職場背後，有時隱藏著令人窒息的人生真相。就讀於東京大學的高材生田中優輝，在畢業後順利進入知名外資投資銀行工作，年僅24歲年薪就高達1100萬日圓（約新台幣220萬元），是所有人眼中標準的「人生勝利組」。然而，日復一日高壓、高精準度且永無止境的加班生活，卻讓他徹底失去了對生活的感知，甚至連鏡子裡的自己都變得無比陌生，引發了他對人生的強烈疑慮。

據日媒「東洋經濟」報導，田中回憶那段在高薪體制下的日子，每天除了高強度工作就是無休止地對著螢幕，甚至曾連續40小時不眠不休地處理工作。他看不到日出、感受不到四季變化，半年下來眼神毫無光彩。

然而最讓他震撼的，莫過於親眼目睹公司裁員。當天只見人事主管輕輕拍了拍某位資深同僚的肩膀請他走進會議室，不到10秒前還在編寫Excel資料的同事就再也沒有回到座位，所有權限當場被封鎖，連告別的時間都沒有。

看到連名校畢業、表現優異的同期夥伴也在一早被拍肩後瞬間「被消失」，田中深受打擊，深刻體會到無論學歷多高、多麼努力，每個人都只是「隨時可以被替換的螺絲釘」。於是他決定遞出辭呈，徹底告別高薪的外商金融圈，並跨界轉行創立了自己的手工刺繡品牌，選擇踏上一條能由自己作主的道路。

如今轉行做刺繡的田中表示，雖然現在只要自己一停下，整個品牌的運作與新品就會跟著停擺，面臨的是另一種「不思考就無法生存」的全新恐懼，但他不再需要害怕隨時被拍肩開除，也能重新在生活中感受四季與陽光。田中感慨地指出，高薪固然誘人，但若代價是失去感知生活的能力與自我，那便得不償失；對現在的他而言，能對自己的生活方式感到認同與安心，才是衡量人生價值的唯一尺標。

日本 東京大學 高薪 同事 離職

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