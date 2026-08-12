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驗DNA竟有9手足！婦產科醫用自己精子替病人授孕 受害者：像被性侵

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名71歲母親指控，當年替她進行人工授精的婦產科醫師，疑似沒有使用她以為的「捐精者精子」，反而偷偷以自己的精子讓她懷孕。圖／AI生成
美國一名71歲母親指控，當年替她進行人工授精的婦產科醫師，疑似沒有使用她以為的「捐精者精子」，反而偷偷以自己的精子讓她懷孕。圖／AI生成

美國一名71歲母親指控，當年替她進行人工授精的婦產科醫師，疑似沒有使用她以為的「捐精者精子」，反而偷偷以自己的精子讓她懷孕。更令人震驚的是，她的43歲兒子直到2024年底接受祖源DNA檢測，才意外發現自己竟有9名同父異母的兄弟姊妹，而檢測結果也將血緣指向當年的醫師。

《太陽報》（The Sun）報導，瑪麗・艾倫・盧克齊克（Mary Ellen Lukezick）1982年因多年求子不順，接受婦產科醫師弗雷德里克・德特曼（Frederick Dettmann）的建議，嘗試人工授精。當時她被告知，精子會由一名「健康的年輕醫學生」提供。40多年後，她的兒子約瑟夫（Joseph Laedtke Heider）透過Ancestry.com DNA檢測收到血緣配對通知，沿著親屬關係一路追查，竟發現自己與德特曼家族存在直接基因連結。

更離奇的是，約瑟夫不只找到一名疑似生父。訴訟指出，他在DNA資料庫中發現9名同父異母的兄弟姊妹，相關基因關聯讓他懷疑，當年替母親提供人工授精服務的醫師，可能正是自己的親生父親。約瑟夫形容，得知自己的身分可能建立在一場謊言上，震撼程度難以用言語形容，也因此決定追究究竟發生了什麼事。

對瑪麗而言，衝擊不只來自兒子的身世。她表示，若醫師真的以自己的精子取代原本約定的捐贈精子，自己是在完全不知情的情況下生下孩子，因此產生強烈的「被性侵」感。她希望其他曾接受婦產科治療的女性，也能勇敢說出自身經歷，讓類似事件受到檢視。

今年8月6日，母子兩人透過律師福克勒（Al Foeckler）提起訴訟，威斯康辛州醫療保健責任保險計畫及ABC保險公司也被列為被告。律師表示，求子家庭往往是在最渴望成為父母、也最脆弱的時刻尋求醫師協助，因此醫病之間建立的是高度信任。福克勒並稱，已有多名女性向他分享與德特曼相關的不愉快經歷，部分說法甚至可追溯至1970年代。

不過，目前上述內容仍屬訴訟中的指控，德特曼本人已退休，並透過律師否認任何不當行為。其律師表示，相關事件距今近50年，德特曼對提出指控的人已沒有獨立記憶，也不知道有何證據可以支持這些說法。另據警方紀錄，德特曼1985年曾因一宗婦科檢查相關的性侵遭警方調查，但警方認為當時舉證困難，最終沒有提出指控；州政府主管機關則表示，現已沒有保存如此久遠的已結案件投訴紀錄。

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