揮別暗黑界！前日本女優震撼宣布轉行 化身程式設計師近況曝光

從熟悉的領域跨到完全不同的專業，對不少人來說是一場不小的挑戰。日本一名前AV女優近日公開近況，透露自己已轉行成為程式設計師，不僅利用AI工具Claude進行自動化，也接案製作網站，引起粉絲議論。

據日媒「日刊スポーツ」報導，曾以「菜月ひかる」及「花吹詩音」名義活動的Noa近日在X發文，自我介紹全新身分。她表示，自己已退出AV女優工作，原本擁有約2萬名粉絲的舊X帳號也被事務所收回，因此目前正重新經營新帳號。

Noa透露，自己現在是一名程式設計師，主要從事利用Claude進行自動化，以及網頁製作等工作。她也在貼文中笑稱，「我自認是很認真在做，但偶爾可能也會不小心露出真實的一面」。

她原本在貼文中寫道「去年引退」，之後又自行更正表示「不是去年啦」，實際上是「就在不久前畢業」，並透露自己過去曾使用花吹詩音及菜月ひかる兩個名字。

此外，她也公開一個自我介紹網站，並在X上寫道「自我介紹首頁做好了！來看看」，同時表示，如果有網頁製作或自動化相關需求，可以透過私訊聯繫。目前她也持續透過新的X帳號分享轉行後的生活與工作內容。

隨著轉行消息引發熱議，她的新帳號也瞬間湧入大批關注。對此Noa驚喜發文感謝粉絲，並透露自己目前正使用Next.js與Supabase技術，著手製作一個咖啡廳網站。她也坦言，從女優到如今坐在電腦前寫程式碼，連自己都覺得相當不可思議，並開心承諾等網站完成後一定會第一時間分享給粉絲看。