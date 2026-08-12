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拿死者脂肪當填充物 女子砸32萬隆乳整組壞掉淪「月球表面」

聯合新聞網／ 綜合報導
女子使用死者脂肪豐胸，想不到卻讓胸部充滿硬塊。示意圖／ingimage
女子使用死者脂肪豐胸，想不到卻讓胸部充滿硬塊。示意圖／ingimage

加州一名女子花費1萬美元（約新台幣32萬元），接受號稱不用開刀、30分鐘內就能豐胸的隆乳手術。這種手術使用遺體捐贈者的脂肪組織當填充物，沒想到卻讓女子的乳房出現大量硬塊、脂肪囊腫與脂肪壞死，後續還得反覆接受切片檢查。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，妮可（Nicole）過去曾花近2萬美元（約新台幣64萬元）做兩次自體脂肪隆乳，但是乳房卻留下宛如「月球表面」般凹凸不平的硬塊。去年11月，她接受遺體捐贈者的脂肪組織填充物再次隆乳，想不到胸部的狀態卻更加惡化。

妮可表示，手術施打過程就已經非常疼痛，但更糟糕的是手術後乳房持續腫脹、結塊，甚至還有部分隆胸體積消失不見，冒出巨大的脂肪囊腫與脂肪壞死。整形外科醫師阿多納（Tommaso Addona）指出，脂肪移植後若血液供應不足，就可能發生脂肪壞死與脂肪囊腫；這種後遺症讓患者必須接受更多檢查，還可能要和這些硬塊共存。

報導指出，這款填充物使用遺體捐贈者的脂肪組織，曾遭紐約州衛生部指控涉嫌規避禁令。據了解，由於填充物包含人體組織，紐約州並不允許在境內配送，於是該公司先將產品運往康乃狄克州與紐澤西州等，再透過人員跨州轉運至紐約。雖然該公司否認違法，但目前正與紐約州進行訴訟。

妮可表示，當初她以為這款填充物是「奇蹟」，如今卻非常後悔嘗試使用。她難過地說，雖然乳房裡的硬塊已經不那麼明顯了，但是這些硬塊可能不會消失，「會跟著我一輩子」。

隆乳 脂肪

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