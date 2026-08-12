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19歲女大生涉殺嬰！秘密分娩亂刀刺死親生女 虛弱求醫涉謀殺被捕

香港01／ 撰文：伊萬德
馬來西亞1名19歲私立大專女學生涉嫌在寓所秘密產子後，將剛出生的親生女嬰以多刀刺死。（YouTube@Astro AWANI影片截圖）
馬來西亞1名19歲私立大專女學生涉嫌在寓所秘密產子後，將剛出生的親生女嬰以多刀刺死。（YouTube@Astro AWANI影片截圖）

馬來西亞柔佛州居鑾發生母親殺嬰案。1名19歲私立大專女學生涉嫌在寓所秘密產子後，將剛出生的女嬰以多刀刺死。女生其後因產後虛弱送院，因而被揭發犯案。警方其後在女生的寓所尋獲女嬰遺體，調查後將女生拘捕及控以謀殺罪。女生日前被押往當地法庭受審，一旦罪成，最高可被判處死刑。

產後虛弱送院　身體狀況惹院方起疑通報

綜合馬來西亞媒體報道，案件於7月30日揭發，柔佛州居鑾警方接獲當地居醫院報案，指1名19歲的女學生因身體極度虛弱被送到急症室，經過醫護人員詳細檢查後，確認她剛剛完成分娩，但女生身旁卻未見有嬰兒

警方搜查女生寓所　揭女嬰滿身刀傷死亡

院方懷疑有人在未經醫療協助下秘密產子，並刻意隱瞞嬰兒去向。為確保嬰兒安全，院方隨即向警方作出通報，要求執法部門介入調查。居鑾警區接報後立案調查，並派員前往女生的寓所進行突擊搜查。

探員在屋內發現了1具已經沒有生命跡象的初生女嬰遺體，初步檢驗顯示女嬰身上有多處明顯的被利刀刺傷痕跡。警方隨即封鎖現場進行搜證，並將女嬰遺體送往法醫處進行解剖，以確定真正死因，並且以涉嫌謀殺拘捕該名女學生。

女生被控謀殺還押　最高可判死刑

19歲女疑犯於8月7日早上被警方押解至居鑾裁判法院（裁判法院）提堂，控罪指她涉嫌於7月29日早上約10時，在其寓所內導致1名初生女嬰死亡。

被告在庭上表示明白控罪，由於謀殺案屬於高等法院的管轄範圍，裁判法院當日毋須答辯。根據馬來西亞《刑法》第302條，謀殺罪成最高可判處死刑；若獲法官行使酌情權豁免死刑，則需面臨30至40年監禁。

負責此案的主控官未有提出保釋條件，被告亦沒有聘請代表律師。法官最終宣佈將案件押後至10月8日再次提堂，以待控方提交化驗報告及相關文件，被告須繼續還押候審。

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文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 嬰兒

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