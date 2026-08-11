大陸遊客沙田撿手機直送珠海派出所惹議 網友嘆：好心做壞事

這就是所謂「好心做壞事」嗎？有大陸女子於小紅書發文表示，早前來香港旅遊，在沙田乘搭巴士時撿到1部手機，由於怕交給司機會被據為己有，衡量下在回大陸過關時欲交給海關人員，但海關拒絕接收，稱要她自行交給警察。女子表示由於帶着孩子急着過關，只好翌日將手機送去珠海橫琴派出所，盼失主能透過定位尋回。

小紅書的帖文被許多網友轉載，其後在Threads引起熱議，不少網友批評樓主好心做壞事，令失主要過關取回手機更麻煩，「香港特意去珠海拿手機也太離譜了，甚至沒有手機訊號，打電話找手機都做不到」。但也有人安慰樓主，「樓主不要內耗，你是好心，事情沒做好是因為你只是遊客不了解本地情況，你本意是想幫人」，「送去珠海總比拿去華強北好」。

該大陸女於小紅書發文講述事件，「香港沙田那裏的公交車上撿到1個舊手機，送去過關那裏的海關工作人員不接，讓我自己去交去警察那裏，但是太晚了我帶孩子急著過關，明天天亮後送去珠海派出所！」。

大陸女香港沙田撿手機 竟送珠海派出所

大陸女盼失主能透過定位尋回，又認為事件麻煩棘手，直言「真是燙手山芋了呀」。

大陸女強調非故意帶回珠海：海關拒收手機

不少網友指出樓主好心做壞事，「心地善良，智商不詳」，她回覆指認為坐該部巴士的人應該會往返珠海，「首先要是我知道海關不收我肯定不會帶下車，我是認為海關和司機比起來海關更可靠，後面才是事情不受控了，如果我知道海關不管我就會給司機」，即使她向海關表明願意留下聯絡電話，說了半小時還是被拒收，強調「我不是故意要帶回珠海」。

有網友指出，「這都已經跨境了啊，你交給巴士司機都好過拿下車吧，做好事也要評估一下是不是有這個能力啊。一般香港人真的一輩子都不一定去一次珠海，坐經過港珠澳的公交不一定就是去珠海的，人家可能去機場呢？」。

網友嘆好心做壞事：手機過了關沒信號

另有網友表示，「香港電話卡不一定會申請漫遊，過了關就完全沒信號了，屬於提早判死刑」、「好心辦壞事啊，換位思考一下，你在珠海丟了手機，我把它撿了送去香港會怎樣，還不如讓它留在原地」。

有網友則向大陸女講述「香港是法治社會」，將失物交給巴士司機也很安全，司機會按流程處理，「在香港巴士上撿到物品都是交司機的，然後失主找巴士公司就可以尋回」，又建議「盡量不要撿，在香港一般丟失的物品，會在原處，或者原處的港鐵、巴士站找到」。

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文章授權轉載自《香港01》