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132名遞補到全國第一！數千作弊者被揪出 泰國女學霸淚喊：努力獲得回報

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國地方政府公務員招考發生嚴重舞弊案。 示意圖／ingimage
泰國地方政府公務員招考發生嚴重舞弊案。 示意圖／ingimage

公務員考試的公平性關乎國家體制尊嚴，泰國爆發嚴重的公務員招考舞弊案，近日終於讓努力的考生迎來正義翻盤！泰國女考生Ching Mattaya Tueanweeradet參加去年底舉行的地方政府公務員招考，原本僅排第132名，隨著泰國內政部與警方查獲嚴重舞弊並全面重新核算成績、撤銷作弊者資格後，Ching已於8月收到最新通知，一舉衝上「全國第一名」，峰迴路轉讓她感動不已。

Ching得知最新結果後，在臉書發文表示「從第132名變成第1名，手在發抖」，也大方公開自己靠實力考取的真實高分，分別是A部分82分、B部分92分、C部分84.33分。面對大批網友道賀，她在留言區感性回應，「非常感謝大家的祝賀，努力和付出終於在今天看到成果，雖然過程慢了點，但真的很為自己感到自豪」。

這起震驚泰國的舞弊案，起源於內政部與地方行政廳接獲檢舉，指招考發生嚴重題目洩漏與電腦數據篡改。泰國中央調查局（CIB）於7月22日召開記者會，說明逮捕了3名主要嫌犯，特別調查委員會與國家反腐敗委員會（NACC）介入後，更發現有內鬼官員參與其中。

針對這起嚴重損害公務體系信譽的案件，內政部常務次長昂西表示，去年招考錄取1萬4988人，審議後已撤銷3621名有明確舞弊證據者的任用資格。內政部後續與法政大學或公務員委員會等獨立機構合作，重新檢視、計算萬名考生成績，依新排名遞補撤職留下的職缺。警方與調查單位更發現受影響考生高達數千人，當局已下令撤銷所有作弊者的資格。

此案也引發高層震盪，兼任內政部長的總理阿努廷形容此案是「惡性循環」，並承諾嚴辦；原地方行政廳長提魯因涉案於6月24日被調離現職接受調查，由尼拉代理廳長職務；副總理工作小組亦要求提出防止未來腐敗的嚴格措施。隨著數千名作弊者被撤職並發布修正名單，當局也還給受害考生應有的榮譽。

泰國 學霸 公務員 弊案

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