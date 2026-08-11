日本東北新幹線驚見「不速之客」 鴿子搭霸王車害列車延誤8分鐘

日本JR東日本一列東北新幹線10日出現意外「乘客」，一隻野生鴿子不知何時闖入車廂內，最後由車站人員拿著捕捉網將牠抓走並野放。受到這名「不速之客」影響，列車行程延誤約8分鐘。

《朝日新聞》及TBS電視台等日本媒體報導，事件發生於10日上午11時左右，當時東北新幹線從東京開往新青森的「隼73號」（はやぶさ，Hayabusa）列車上，有工作人員接獲通報，得知車廂內出現一隻鴿子。

列車隨後臨時停靠那須鹽原站。從網路流傳的影片可以看到，兩名車站人員手持捕捉網進入車廂，試圖抓住停在上方行李架的鴿子。

其中一名工作人員先移走一個後背包，接著準備搬動旁邊的行李箱、伺機抓住鴿子，沒想到鴿子馬上飛到其他行李上，甚至一度在車廂內四處亂飛，讓捕捉行動更加困難。

經過數分鐘追逐後，這名「無票乘客」終於被順利抓住，之後由工作人員帶到車站外野放。事件中沒有人受傷，不過車上約700名乘客的行程因此受到影響，列車延誤約8分鐘。

目前仍不清楚這隻鴿子究竟是在何時、從哪一站飛進車廂。巧合的是，8月10日正好是日本的「鴿子日」。

以「鳩サブレー」（鴿子餅乾）聞名的鎌倉老字號和菓子店豐島屋，創立於1894年8月10日；此外，鴿子的日文「鳩」念作「Hato」，而數字8、10也能分別取「ha」、「to」的讀音，因此8月10日被稱為「鴿子日」。

如今恰好在「鴿子日」當天發生鴿子闖入新幹線、搭了一趟「霸王車」的趣事，也讓不少日本網友直呼實在太巧合。

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文章授權轉載自《香港01》