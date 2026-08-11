印度女11年沒剪頭髮！長達2.71公尺 創金氏世界紀錄全球最長

你能想像一個人的頭髮，竟然比籃球員姚明的身高還長嗎？來自印度的達裡亞爾（Renu Dhariyal）擁有一頭令人驚嘆的超長秀髮，近日獲得金氏世界紀錄（Guinness World Records）認證，成為「全球在世女性中頭髮最長的人」。她透露，自己從2015年開始就沒有剪過頭髮，如今髮長已達2.71公尺。

印度女子秀髮長達2.71公尺

達裡亞爾一頭烏黑亮麗的長髮，實際測量達271.5公分，長度相當驚人，甚至只比金氏世界紀錄史上最高男性瓦德羅（Robert Wadlow）的272公分身高短了一點。

今年4月，達裡亞爾在印度接受官方測量並獲得認證，打破原本由烏克蘭女子Aliia Nasyrova保持的257.33公分紀錄，正式成為全球在世女性中頭髮最長的人。

2015年至今都沒剪頭髮

達裡亞爾本身是一名網路內容創作者及YouTuber，平時也經常分享自己的美容、護髮心得。談到為何決定留這麼長的頭髮，她表示，自己從2015年起開始蓄長髮，之後便再也沒有剪過。

她說，在印度文化中，長髮被視為美麗與傳統的象徵，這也成為她持續留長髮的重要原因。

從達裡亞爾分享的照片中可以看到，她坐在地板上時，長髮一路披散至身後，甚至能垂落床沿、環繞在身旁，畫面十分驚人。由於頭髮又濃密又長，她有時也會將長髮編成辮子，避免直接拖在地面上。

每天花數小時洗頭、梳髮

不過，想維持長達2.71公尺的頭髮也相當不容易。達裡亞爾坦言，照顧長髮需要非常大的耐心，每天光是清洗、梳理頭髮，就得花上好幾個小時。

至於護髮秘訣，她表示自己主要採取天然方式保養，盡量避免使用含有化學成分的產品，並會在YouTube頻道分享自製洗髮產品與護髮用品的做法，希望將自己的長髮保養心得分享給更多女性。

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文章授權轉載自《香港01》