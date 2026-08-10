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日媒：日本大學戰時進行動物血輸人體實驗 南京有病人輸馬血身亡
《共同網》8月8日報導，日本多間大學被指在戰爭期間曾對住院病人（包括兒童）進行動物血液輸血實驗。許多此類實驗旨在用於戰場，因為在戰場上常規輸血較為困難，部分實驗甚至導致病患死亡。有住院男童因注射儲存21日的血液離世，亦發生一名工作人員前往南京的一間醫院，給一名患者注射儲存的馬血，導致該患者死亡。
報導引述京都大學醫學部臨床教授、戰爭醫學專家吉中丈志表示，雖然這些實驗在某種程度上是為了研發治療方法，但「戰爭很可能降低了進行不道德人體實驗的門檻」。
這些實驗分別在京都府立醫科大學、九州帝國大學（現為九州大學）和熊本醫科大學（現為熊本大學）進行。實驗中使用的血液包括採集後儲存一段時間的「儲存血」、不同血型的「不相容血液」以及來自動物的「異種血液」。
吉中丈志向共同網證實，這些實驗的論文發表在當時的醫學期刊上，進行實驗的時間從1937年中日戰爭爆發前，一直持續到太平洋戰爭時期。
報導指，在熊本醫科大學，一名接受腦部手術並注射了儲存馬血的男子隨後死亡。一名9歲男孩因骨髓炎被轉往該醫院，在注射了已儲存21天的血漿後不久死亡。
另一宗案例中，醫院一名工作人員前往位於南京的一間醫院，給一名病人注射儲存一段時間的馬血，導致該病人死亡。
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文章授權轉載自《香港01》
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