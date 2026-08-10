倒塌住家前「燦笑比耶」被炎上…熊本災民照慘被AI偽造！本人困擾甚至遭威脅

日本熊本縣強震後，一名住家全毀的男子接受採訪時拍攝的照片，疑遭有心人士以人工智慧（AI）加工偽造，並在社群媒體上快速流傳，貼文下甚至出現暗示欲傷害當事人的留言。

日本放送協會（NHK）報導，這名住在熊本縣冰川町的70多歲男性，自家木造2層樓的住宅在7月28日的地震中，1樓部分遭壓垮，房屋被判定為全毀。

地震發生當下，該名男性的弟弟當時人在屋內，因而受困。該男子隨後與附近居民耗時約4小時，才將弟弟順利救出。而他希望自己的經歷能促成對災區的支援，他接受「每日新聞」採訪，分享了這段經歷。

「每日新聞」的新聞網站上公開了該男子站在倒塌住家前的照片。但隨後，照片卻遭惡意加工，變成他面帶笑容比出勝利手勢的模樣，並在社群媒體上擴散開來。NHK調查發現，照片留有疑似以AI生成、編輯的痕跡。

在照片流傳開來後，當該男子在自家門口於車內避難時，曾有外縣市車牌的車輛停在他家門前，並打開車窗拍攝他已全毀的住家。

該名男子原本考慮過要前往避難所，但在看到可疑車輛後感到不安，因此決定繼續待在車內避難。

該男子對此表示：「地震讓生活在一瞬間變得截然不同，在甚至有人不幸罹難的情況下，這張圖片對受災地區而言極具侮辱性，讓我感到非常憤怒。」

他同時指出：「雖然不知道是誰做的，但我很想問做出這張照片的人，『如果你親自來到災區看看現狀，你還做得出這種事嗎？』」

目前該男子已向警察尋求諮詢與協助，同時說明：「這張圖片非常逼真，我對AI的進步感到驚訝。但這完全是捏造出來的東西，請大家絕對不要相信。希望未來不要再發生類似的受害事件，並能建立防止此類事件再次發生的機制。」

這張經加工的偽造圖片，在「每日新聞」報導發布的2天後，就被貼到了社群平台Threads上，並附上中傷受災者的文字。

該貼文隨後雖被刪除，但又被轉載至X平台上，並附上「別開玩笑了，抓起來」等文字。其中有的貼文觀看次數甚至超過了200萬次。

目前這些偽造圖片的貼文依然留存，信以為真的網友紛紛留言「這不能原諒」、「應給予制裁」等，甚至出現暗示欲傷害當事人的留言。

「每日新聞」社長室公關小組接受NHK採訪時表示：「經確認，該照片極有可能是改造自「每日新聞」報導中的照片。此類行為不僅侵害著作權，更是傷害受災者尊嚴的行為。我們對此極為遺憾，目前正在研議後續的應對措施。」

NHK指出，災害發生後，由於許多人心生不安，社群媒體上容易散播與事實不符的假消息。

在本次熊本地震發生後，網路上出現了「這是人工地震」、「預測命中了」、「下次地震會發生在這裡」等缺乏根據的資訊；此外，也有人利用過去災害的照片或影片，謊稱是這次地震的災情；還有許多利用生成式AI製作、真假難辨的虛假圖片與影片在網路流傳。

甚至還有人將外籍人士在停車場休息的影片，配上「偷竊便利商店食品」等文字，此類假消息貼文也廣為流傳。