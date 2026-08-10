路邊產子放包內！大阪女棄屍車站置物櫃 法庭自曝「生產12次」

據日媒「每日放送」報導，2024年1月發生一起令人震驚的棄屍案，位於日本大阪市阪急十三車站附近的置物櫃內，發現藏有一具女嬰屍體。33歲居無定所、輾轉在各家旅館中棲身的風俗店女子，深夜在大阪市淀川區暗巷內，在剛買來的包包內產下嬰兒，之後隨即棄置於置物櫃中。因置物櫃內物品逾期未取，業者將包包回收後移至倉庫內，經過一段時間後，工作人員因聞到濃烈惡臭才驚覺有異，通報警方，此事才曝光。

從法院的起訴書中，可看到該女子混亂又孤獨的人生。她在小學六年級時遭母親遺棄，長大後輾轉居住於各家旅館。雖然月入35萬日圓（約台幣7萬1千元），卻多數揮霍於男公關店，也和當時交往的男公關有金錢往來。

女子懷孕後因身邊沒有朋友可以詢問，加上健康保險證已過期，完全沒有辦法就醫，最後選擇在暗巷獨自產子。她向警方坦言當時陷入恐慌，且「沒有穩定收入，也搞不清楚孩子的父親是誰，沒有撫養的意願」，所以選擇棄屍。

更令人震驚的是，該女子在法庭上坦承，包含死產在內，自己過去曾「生產12次」，先前產下的孩子都送往社福機構。檢方認為她沒親手抱過孩子就棄置於置物櫃內，嚴重輕視生命，因此求處2年有期徒刑；辯護律師則主張她已深刻反省且再犯率低，請求給予緩刑。最後，該女子遭判有期徒刑2年、緩刑4年。