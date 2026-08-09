影／以為搭公車？2短裙妹錯過班機不甘心 停機坪狂奔「肉身攔機」畫面曝

俄羅斯莫斯科謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo International Airport）日前出現離譜一幕，兩名旅客疑似錯過登機時間，竟提著行李直接闖入停機坪，朝著正在移動的客機狂奔，甚至不斷揮手示意飛行員停下。當機場人員趕忙上前阻止時，雙方一度發生爭執，場面被拍下後迅速在網路引發熱議。

據《太陽報》（TheSun）報導，這起事件發生在謝列梅捷沃國際機場，兩名女子原本搭乘俄羅斯航空的班機，卻因抵達機場後錯過航班，沒有選擇重新安排旅程，而是直接衝向停機坪。從流傳的影片可見，兩名年輕女子身著短裙，手上仍拎著行李，一路追著正在倒退移動的飛機，還試圖透過揮手吸引機組人員注意。

然而，客機並沒有因為她們的「緊急追機」而停下。機場工作人員發現異常後，立即透過無線電通報相關管制單位，隨後又有其他工作人員趕到現場，將兩人帶離飛機活動區域。

影片曝光後，網友的吐槽也迅速湧入，有人直呼：「她們以為這是公車嗎？」也有人形容兩人彷彿是在追一輛計程車，還反問：「她們到底是怎麼跑到跑道上的？」更有人直言，飛行員怎麼可能看到乘客揮手，就把正在執行離場程序的客機當成路邊車輛停下來。

事實上，機場停機坪並不是一般人可以自由進出的區域，航空器滑行、牽引與地勤作業都涉及嚴格的安全程序。即使客機尚未升空，只要引擎、滑行或地面作業正在進行，靠近航空器都可能造成嚴重風險。也因此，網友除了嘲諷兩人，更多人擔心的是這種衝動行為可能連累機組員、地勤人員甚至其他航班。

報導指出，兩名女子最終被帶離現場，錯過的航班也只能另行安排。依俄羅斯相關法律，她們可能面臨最高約45英鎊（約新台幣1958元）的罰款，若涉及違反國際航空相關規範，罰款上限可能提高至約260英鎊（約新台幣1.1萬元）。類似「追飛機」事件並非首次發生，今年5月也曾有俄羅斯乘客因被困在機場洗手間而錯過登機，得知飛機即將離場後竟跑上停機坪試圖攔機，結果同樣沒能成功，最後還被處以約30英鎊（約新台幣1305元）罰款。