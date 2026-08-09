珍藏逾20年的禮物！阿嬤大量寶可夢藏品留愛孫 價值達800萬

Pokémon（寶可夢）卡牌價值近年水漲船高，外國論壇Reddit一位網友7月底發文透露，80多歲阿嬤過去不時提起她有收藏一些卡牌，該網友不以為意，至去年底才去查看，結果發現是「寶藏」，外媒估計價值達25萬美元（約新台幣8,062,650元）。該網友指「她很久以前就給我和哥哥買卡牌，我們就玩那些牌，但她從沒告訴我們，她其實還買額外的卡牌藏起來，留給我們以後玩。」

網友InkedSketch於7月28日發文稱，其80多歲的阿嬤不時說她有一些很久以前的卡牌包，其中還有幾張噴火龍，至近期說得更頻繁，至去年底，該網友才終於決定回老家閣樓去找找看。

該網友講述起初不以為意，「我們想只是那些20年前小時候玩過、丟掉的寶可夢或遊戲王卡牌一樣」，結果發現藏品極多，除了大量卡牌包括初代卡牌外，還有24K鍍金精靈球、寶可夢手辦、圖鑑、各種配件等。

網友指數量超出其想像，「我們本來以為是全部，然後她又念著她好像買過卡包，我們繼續在屋裡找…… 直到查看電視櫃下面發現幾個盒子，把它們拿了出來，原來卡包和噴火龍就是在那裡，還有一個資料夾，裡面裝著無限版、初版化石系列、叢林系列和各種隨機卡片。」

文章指，阿嬤還保留著在eBay上購買這些東西的收據，記錄購買時間和價格。

帖文稱「她很久以前就給我和哥哥買卡牌，我們就玩那些牌，但她從沒告訴我們，她其實還買額外的卡牌藏起來，留給我們以後玩。所以小時候我們一點都不知道，至最近數年也還不知道。」

不少網友稱讚該位阿嬤的好眼光，也有網友稱「她真的非常、非常愛你們…… 她可能希望你們找到這些東西，這樣她就能看到你們的反應，和你們一起擁有那份特別的時光。」

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文章授權轉載自《香港01》