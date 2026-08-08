晚餐準備太慢…25歲人妻遭小叔用斧頭斬首 頭顱懸掛屋外榕樹

印度發生1宗極端家庭殘殺案。比哈爾邦1名25歲女子，因未能及時為下班回家的小叔遞上飯菜，竟遭對方持斧頭殘忍斬首，行凶後更是將受害女的頭顱懸掛在自家附近的1棵榕樹上，隨後冷靜地坐在家門口。路過村民赫然發現樹上人頭，嚇得隨即去附近警局報警。警方趕抵現場將頭顱取下送往醫院驗屍，並當場逮捕行凶的小叔。當地居民向警方透露，小叔平日有嚴重毒癮，可能是毒癮發作導致情緒極度失控，案件仍在進一步調查中。

據印度媒體綜合報導，事發於印度比哈爾邦賈哈納巴德縣的伊瑪德普爾村（Imadpur），死者為25歲女子德維（Anshu Devi），她是當地居民庫馬爾（Dharmendra Kumar）的妻子。事發當天上午，其他家庭成員均前往田間進行水稻插秧工作，家中僅有德維獨自在家。

丈夫22歲的弟弟庫納爾（Kunal Kumar）工作歸家後向大嫂索取餐點，疑因飯菜遲遲未準備好，庫納爾突然情緒失控，拿起斧頭砍向大嫂，導致其當場身亡並遭斬首。

事後，庫納爾將大嫂的斷頭懸掛在自家屋外不遠處的1棵榕樹上，隨後冷靜地坐在家門口，路過的村民赫然發現樹上掛著人頭，嚇得隨即向附近帕爾薩比哈警局報警。警方迅速趕抵現場，取下死者頭顱送往醫院進行驗屍，並當場逮捕庫納爾。

當地村民向警方透露，庫納爾平時有嚴重的毒癮，可能是毒癮發作導致情緒極度失控。帕爾薩比哈警局局長納拉揚（Sarv Narayan）表示，初步調查發現，疑犯疑似因飯菜遲上而與大嫂發生爭執進而行凶。不過，警方正從多個角度展開全面調查，以確定確切的案發原因。目前案件仍在進一步調查中。

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文章授權轉載自《香港01》