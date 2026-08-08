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影／睡美人？美女主播連線打瞌睡畫面爆紅 原因曝光網心疼：太辛苦

香港01／ 撰文：成依華
在打瞌睡事件後，狄倫（右）與拍檔費曼（左）搞笑合照。 圖／截自FB@Ernie Freeman FOX13 Memphis
在打瞌睡事件後，狄倫（右）與拍檔費曼（左）搞笑合照。 圖／截自FB@Ernie Freeman FOX13 Memphis

美國主播狄倫（Dominique Dillon）日前直播期間意外打瞌睡，在鏡頭前如斷片般睡死，不過觀眾沒有責怪她，反而力挺這位二寶媽，指她正照顧兩名年幼孩子，實在太辛苦。

32歲的狄倫為孟菲斯FOX13電視台（FOX13 Memphis）主播，在直播片段中，她本來要與錄影棚外的記者連線對話，但在畫面中，她閉上雙眼睡著，根本聽不到棚外記者的話，沒有回應，記者在鏡頭前露出感到意外的表情。

電視台緊接把畫面轉去講述天氣情況，期間天氣主播不時發出笑聲，再返回直播室時，狄倫（Dominique Dillon）與拍檔費曼（Ernie Freeman）一起出現於鏡頭前，費曼開玩笑說道「睡美人在這裡」（Sleeping Beauty over here），狄倫則微笑回應稱「你在說什麼呢。」

在鏡頭前打瞌睡是主播大忌，不過在片段瘋傳後，不少觀眾力挺狄倫，對她深感同情，「她有兩個小孩，請對她寬容一些！」、「電視上和電視下，媽媽們也是普通人」、「如果是我，我可能早就流口水了」、「每個媽媽都感同身受」。

狄倫育有2名女兒，分別是8個月大與2歲大，她誕下第2名孩子後，不久前才在4月復工。據《華盛頓郵報》報導，由於節目時間為凌晨4時半，狄倫的上班時間為凌晨3時半至中午，但在「打瞌睡風波」前一天的晚上出現意外，8個大的女兒哭鬧不止，令她晚上11時後才能休息。

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文章授權轉載自《香港01》

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