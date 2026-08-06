裝神弄鬼引發恐慌 英國男扮死神爬上醫院屋頂嚇人挨罰

英國威爾斯一名男子穿著黑色連帽服、手持疑似鐮刀的長刃武器，爬上醫院屋頂，居高臨下盯著醫師與病患看了近50分鐘，宛如死神現身。最後他因造成恐慌，遭警方帶下並被判處罰款，為自己的玩笑付出代價。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，26歲的吉萊斯比（Leon Gillespie）6月6日爬上北威爾斯格蘭克盧伊德醫院（Ysbyty Glan Clwyd hospital ）的屋頂，在高處對著地面的人發出聲音，整起「死神登場」的戲碼持續了約50分鐘。

吉萊斯比身穿黑色連帽服，手上還拿著一把長刃武器，乍看之下與手持彎曲鐮刀、象徵死亡的「死神」形象極為相似。不過，到了法庭上，他卻堅稱自己的服裝不是死神，而是在扮演一隻鳥。

管理該醫院的北威爾斯大學健康委員會（Betsi Cadwaladr University Health Board）表示，院方對醫院內的辱罵、攻擊及滋擾行為採取「零容忍」態度。警方表示，吉萊斯比除了造成醫院工作人員與現場人士困擾外，在警員要求他離開時，也不肯配合離開。

他被控在沒有合理理由的情況下，於國民保健署（NHS）場所造成滋擾或騷亂，並於7月15日出庭認罪。上個月，他因這項罪名被判處200英鎊罰款（約新台幣8,600元）。