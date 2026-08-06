快訊

狠詐慈濟10億…律師公會前理事長陳昱瑄遭起訴 法院裁定繼續羈押

最新研究曝光！中年守住3項健康條件 可遠離失智症超過10年

「終可正大光明存在」土城割頸案被害少年名字解禁 楊爸捐500萬獎助學金

聽新聞
0:00 / 0:00

裝神弄鬼引發恐慌 英國男扮死神爬上醫院屋頂嚇人挨罰

聯合新聞網／ 綜合報導
男子扮成死神跑到醫院頂樓，造成員工和病患恐慌。示意圖／ingimage
男子扮成死神跑到醫院頂樓，造成員工和病患恐慌。示意圖／ingimage

英國威爾斯一名男子穿著黑色連帽服、手持疑似鐮刀的長刃武器，爬上醫院屋頂，居高臨下盯著醫師與病患看了近50分鐘，宛如死神現身。最後他因造成恐慌，遭警方帶下並被判處罰款，為自己的玩笑付出代價。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，26歲的吉萊斯比（Leon Gillespie）6月6日爬上北威爾斯格蘭克盧伊德醫院（Ysbyty Glan Clwyd hospital ）的屋頂，在高處對著地面的人發出聲音，整起「死神登場」的戲碼持續了約50分鐘。

吉萊斯比身穿黑色連帽服，手上還拿著一把長刃武器，乍看之下與手持彎曲鐮刀、象徵死亡的「死神」形象極為相似。不過，到了法庭上，他卻堅稱自己的服裝不是死神，而是在扮演一隻鳥。

管理該醫院的北威爾斯大學健康委員會（Betsi Cadwaladr University Health Board）表示，院方對醫院內的辱罵、攻擊及滋擾行為採取「零容忍」態度。警方表示，吉萊斯比除了造成醫院工作人員與現場人士困擾外，在警員要求他離開時，也不肯配合離開。

他被控在沒有合理理由的情況下，於國民保健署（NHS）場所造成滋擾或騷亂，並於7月15日出庭認罪。上個月，他因這項罪名被判處200英鎊罰款（約新台幣8,600元）。

英國 醫院 死亡 恐慌

延伸閱讀

通膨讓人連「朋友區」都待不起？ 年輕世代男喊：沒曖昧就別花錢

如廁不要變成馬桶休息時間 醫揭黃金時限：超過5分鐘就別硬撐

物價太貴！3成美國人改在家煮飯 「萬用食材」成桌上常客

影／一件T恤穿一個月不用洗？ 美國品牌推出超級防臭衣服引熱議

相關新聞

《魔之濕地》裡的台灣原住民：協助日軍作戰的「高砂義勇隊」之謎

編按：本文截自《魔之濕地：台灣第五回高砂義勇隊 日本軍官證言》譯者台邦．希熙里為本書撰寫的譯者導讀。

埃及遇有證導遊熱情拍照…轉眼入死角扣手機勒索！他嘆：日本人是肥羊

前往埃及親睹金字塔與人面獅身像的壯麗，是許多旅人夢寐以求的行程，但當地的騙局陷阱卻令人防不勝防。據日媒maidona news報導，旅人@Thai__Suki想在人面獅身像前自拍時，遇到配戴官方許可證的人前來搭訕。對方熱情喊著「難得從日本來，就讓我幫你拍吧」，並主動表示要幫忙拍照。原本戒心頗高的Suki，見對方身穿制服且周圍遊客眾多，便放下了戒心，沒想到這竟是一場精心策劃的敲詐陷阱。

中獎100萬歐元彩券被當垃圾丟掉 義大利女子翻遍垃圾堆2天奇蹟找回

義大利一名女子不小心將中獎100萬歐元（約新台幣3,700萬元）的彩券當垃圾丟掉，直到發現自己真的中獎後，才想起彩券已被垃圾車載走。幸運的是，經過兩天努力翻找，這張「價值千萬」的彩券終於完整尋回，就連協尋的男子也跟著幸運中獎。

裝神弄鬼引發恐慌 英國男扮死神爬上醫院屋頂嚇人挨罰

英國威爾斯一名男子穿著黑色連帽服、手持疑似鐮刀的長刃武器，爬上醫院屋頂，居高臨下盯著醫師與病患看了近50分鐘，宛如死神現身。最後他因造成恐慌，遭警方帶下並被判處罰款，為自己的玩笑付出代價。

醫院搞錯同名患者開錯刀 澳洲女子慘遭誤切外生殖器痛哭

澳洲墨爾本一名女子到醫院動手術，本來只是要切除骨盆附近的癌變皮膚贅生物，卻被醫護人員搞混，動了不同手術。女子部分外生殖器遭大幅切除，留下永久性傷害，讓她身心都受到很大創傷。

俄羅斯爆黑寡婦騙局！引誘士兵閃婚 丈夫戰死爽領百萬撫恤金

CNN報導，俄烏戰爭持續之際，俄羅斯出現一群被官員與國營媒體稱為「黑寡婦」的女子。她們被控專門盯上準備入伍、缺乏親友照應的男子，兩人閃電結婚，一旦丈夫上前線陣亡，便以法定最近親屬身分領取高額賠償。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。