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日媒：調降消費稅財源無著落 日本社福面臨考驗

中央社／ 東京6日綜合外電報導

日本政府已經決定明年4月起調降食品消費稅為1%。日媒今天指出，這預料會帶來一年5兆日圓的財務缺口，但尚未見到具體的配套措施，使仰賴消費稅收的社福體系面臨重大考驗。

時事通信社報導，日本政府昨天敲定限期兩年，把食品消費稅從8%調降為1%的方針，並決定同步把這1%的食品消費稅收，當作中低收入戶的補助金。報導指出，相關措施預計帶來一年5兆日圓的財務缺口，兩年則為10兆日圓。

日相高市早苗昨天向媒體強調，「將全力應對，以確保不影響社會保障」。她曾經提過，這方面的財源，將使用「外匯資金特別會計」的盈餘，以及日本銀行繳交給國庫的部分收益等稅外收入。

日本財務大臣片山皋月昨天也指出，「將徹底推動進一步確保歲入的措施」。她也表示，將修改租稅特別措施與補助金等歲出，「將透過編列預算改革，因應必要的財政需求」。

然而，時事通信社指出，「外匯資金特別會計」的部分盈餘已確定要當成日本加強國防的財源，且受到外匯動態而變動；日銀繳給國庫的資金同時也被列為一般會計，且用途廣泛，難以全額填補社會福利支出的缺口。

日本政府把這次減稅與發放補助的政策，定位成2029年度正式導入所得連動補助的銜接措施。然而，有意見強烈擔憂兩年減稅措施結束後，能否確實調回原本的消費稅率。

報導指出，要尋找與確保代替消費稅的永久性財源，可謂困難重重。

日本政府試算減少消費稅的效益：年收入200萬日圓以下，一年可以減少4萬6000日圓的負擔，年收入超過1500萬日圓的話，一年則能省下8萬8000日圓。換言之，消費金額愈高的所得者，受惠愈多。然而這與調降食品消費稅的立意相左，但這個問題尚未被解決。

片山表示，預計在今年12月之前擬定具體的財源。這個時間點，約為日本編列明年度預算有眉目的時候。她也補充，為了穩定市場，「要比以往更加重視市場對話」。

消費稅 日媒 日本

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