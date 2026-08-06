醫院搞錯同名患者開錯刀 澳洲女子慘遭誤切外生殖器痛哭

澳洲墨爾本一名女子到醫院動手術，本來只是要切除骨盆附近的癌變皮膚贅生物，卻被醫護人員搞混，動了不同手術。女子部分外生殖器遭大幅切除，留下永久性傷害，讓她身心都受到很大創傷。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，今年1月23日，黛博拉．布坎南（Debra Buchanan）入住瓊．科納婦幼醫院（Joan Kirner Women’s and Children’s Hospital），準備接受皮膚癌切除手術。她表示，護理人員當時喊「黛博拉」時，她還特別確認：「你是呼叫布坎南嗎？」對方回答「沒錯」，旁邊另一名患者這時說：「我才是黛博拉。」但醫護人員卻說自己已經「找到對的人了」。

手術後布坎南走進廁所，突然大量出血，只好趕緊叫來護理師。她詢問護理師自己為什麼會大量出血，護理師只告訴她這是正常的術後反應。然而讓布坎南傻眼的是，她應該動手術的部位根本不是那裡。她摸向自己原本的病灶，發現癌變的皮膚依然存在。

她打電話告訴丈夫，醫院可能「開錯人」了，但醫院也沒有向她多做說明，不久後就安排她出院。直到後來布坎南申訴以後，院方才告訴她因為兩名患者都叫黛博拉，加上人手不足，才會發生這起烏龍。

更令人難受的是，布坎南已經被切除外生殖器，卻還得回到同一家醫院，重新接受原本的皮膚癌切除手術。她說這次經歷讓她失去信心，如今每次去看醫師都會感到焦慮。「你不能在人身上犯這種錯。這不是打破一個杯子，對那個人來說，那是她的人生。」

西澳健康局營運長費拉羅（John Ferraro）表示，病患有權接受安全、高品質的醫療照護，院方已依維多利亞州「坦誠告知義務」展開調查，並承諾向患者說明調查結果及改善措施。