俄羅斯爆黑寡婦騙局！引誘士兵閃婚 丈夫戰死爽領百萬撫恤金

CNN報導，俄烏戰爭持續之際，俄羅斯出現一群被官員與國營媒體稱為「黑寡婦」的女子。她們被控專門盯上準備入伍、缺乏親友照應的男子，兩人閃電結婚，一旦丈夫上前線陣亡，便以法定最近親屬身分領取高額賠償。

37歲的聖彼得堡女子瑪麗亞，就是在父親死後才知道這一切。軍方通知她，59歲的父親尤里在烏克蘭前線中彈身亡，但她完全不知道父親已經入伍，更震驚得知，父親竟在被派往前線作戰前2天倉促結婚。新娘比尤里小22歲，瑪麗亞從未見過她，父親也從未提起這個人。

CNN指出，俄兵戰死後，最近親屬可從軍方領取一次性撫恤金，金額從500萬盧布（約台幣200萬）起跳。這項制度原本是為了讓入伍者安心，相信即使最壞的情況發生，家人仍能獲得照顧，卻逐漸成為詐騙者眼中的肥肉。

鮮少批評政府的俄國議員斯盧茨基（Leonid Slutsky）警告，這類犯罪如今已達到「相當嚴重的規模」。

另一宗案件中，俄軍士兵格科斯特爾科（Georgy Kostyrko）在休假期間透過網路認識瓦留希娜（Angelina Varyukhina），兩人僅10天就結婚。科斯特爾科母親指控，瓦留希娜婚後很快在社群媒體張貼與其他男子的照片，兒子因此提出離婚，卻在手續完成前戰死，妻子依法取得死亡賠償資格。法院最後撤銷瓦留希娜的最近親屬身分。

更離譜的是，俄國遠東濱海邊疆區（Primorsky Krai）去年還傳出軍方疑似參與策畫黑寡婦騙局。

一名准尉、一名中士及一名軍方會計被控專挑孤兒、沒有近親等處境脆弱的男子，替他們安排婚姻，再把新兵送往高風險前線；一旦陣亡，新婚妻子便可領取賠償，相關人員再從中分錢。

俄國此前甚至曾有軍醫院護理師被控先後與5名重傷士兵結婚，等他們傷重不治後領取撫卹金。

俄國2022年以「特別軍事行動」的名義全面入侵烏克蘭後，克里姆林宮曾鼓勵新兵結婚，甚至簡化婚姻登記程序、舉辦集體婚禮，原意是強化軍人家庭支持，也呼應總統普亭倡導的「傳統價值」，如今卻衍生出靠士兵陣亡賠償牟利的亂象。

去年在西伯利亞托木斯克（Tomsk）一段Podcast影片中，房仲奧爾洛娃（Marina Orlova）甚至笑稱，女人想買房「很簡單」，只要找一名參加「特別軍事行動」的男人，等他陣亡後就能領800萬盧布（約318萬台幣），還說「很多女人都這樣買便宜公寓，這就是生意」。這番言論引發撻伐，她與主持人最後均遭起訴、判處社區服務並公開道歉。