埃及遇有證導遊熱情拍照…轉眼入死角扣手機勒索！他嘆：日本人是肥羊

前往埃及親睹金字塔與人面獅身像的壯麗，是許多旅人夢寐以求的行程，但當地的騙局陷阱卻令人防不勝防。據日媒「maidona news」報導，日本旅人Sukiyaki（@Thai__Suki）想在人面獅身像前自拍時，遇到配戴官方許可證的人前來搭訕。對方熱情喊著「難得從日本來，就讓我幫你拍吧」，並主動表示要幫忙拍照。原本戒心頗高的Sukiyaki，見對方身穿制服且周圍遊客眾多，便放下了戒心，沒想到這竟是一場精心策劃的敲詐陷阱。

對方拿到手機後宛如專屬攝影師，並一路以「那邊拍起來更美」為由吸引他移動、擺姿勢。不知不覺中，Sukiyaki被帶到四下無人的死角。那時，對方態度瞬間大轉變，並握住手機不肯歸還，開口強行索價50美元（約台幣1,600元）的攝影費。Sukiyaki拒絕後，對方持續威脅，最後在他揚言報警並經過一番交涉後，才以支付40美元（約台幣1,300元）贖回手機，結束這場插曲。

這篇經歷發布後引起許多共鳴，多位網友紛紛留言痛訴自身血淚史，有人表示曾被纏上6小時並遭勒索3萬多日圓（約台幣6,100元），更有過來人無奈感嘆「在開羅如果心不夠狠，絕對會被當成肥羊宰割」。Sukiyaki也坦言，日本人在當地似乎早已成為「肥羊」的代名詞。雖然對方拍出來的照片效果確實相當專業，但被強行索款的過程仍讓人餘悸猶存，嚴重影響旅遊心情。

Sukiyaki也建議前往埃及等熱門旅遊景點時，務必提高警覺，善用知名的App、旅遊平台購買當地行程、叫車，雖費用稍高，會較有保障。