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影／英國97歲嬤不服老挑戰「機翼漫步」　刷新金氏世界紀錄

香港01／ 撰文：王海
英國97歲婦人第六度完成機翼漫步，刷新自己保持的世界紀錄，並為醫院募款。圖／網路圖片
英國97歲婦人第六度完成機翼漫步，刷新自己保持的世界紀錄，並為醫院募款。圖／網路圖片

英國一名97歲老婦人布羅梅奇（Betty Bromage）2025年突然中風，如今她卻打破自己保持的金氏世界紀錄（Guinness World Records），成為「年紀最大的女性機翼漫步者」（eldest wing walker（female））。這已是布羅梅奇過去10年第六次完成機翼漫步，即是在飛行中的飛機機翼上站立的一種極限運動。布羅梅奇此舉是為去年替她提供中風治療的醫院籌款。

Betty Bromage成功完成「機翼漫步」壯舉：

《英國廣播公司》（BBC）8月4日報導，當談到自87歲高齡以來已經完成六次「機翼漫步」，布羅梅奇表示：「不然我會覺得生活很無聊。我已無法開車，視力也不太好，而且我很容易感到沮喪。所以，我想做我還能做的事情。」

2025年8月，布羅梅奇中風，至今仍影響她的語言表達能力。

布羅梅奇指出：「他們（醫院）對我的照顧非常好。雖然這影響了我的語言表達能力，但我在其他方面都很好。」

布羅梅奇補充說，她為慈善機構籌款是因為這樣做可以帶來改變，而且她也受到年輕時，在醫院任護士時在牆上看到的一句話的啟發。

她憶述：「上面寫有『我們一生只來此地一次，任何我們能做的善事，任何我們能展示的善意，現在就去做，不要拖延或忽視，因為你不會再有第二次人生。』」

來自車頓咸及格洛斯特醫院（Cheltenham and Gloucester Hospital）慈善機構的Imogen Sims表示，醫院的同仁都非常感謝布羅梅奇為他們籌款。Sims補充道：「接受如此大膽的挑戰來支持我們的團隊，真是太棒了。捐款將用於購置設備，這將對患者和工作人員產生真正的積極影響。」

布羅梅奇補充道：「我遇到的唯一的問題是如何爬上機翼，因為我個子比較矮。一旦爬上去就沒問題了。遊樂場比這糟糕多了。」

布羅梅奇向記者興奮地表示，2年半後，等她100歲的時候她打算再次挑戰機翼漫步。

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文章授權轉載自《香港01》

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