鐵窗禁忌戀！已婚女獄警偷吃重罪犯 露骨私訊爆「渴望大手」下場慘

高牆之內的禁忌激情，往往比電影劇情還要瘋狂！美國一名年僅27歲的已婚女獄警，原本職責是看守囚犯，沒想到竟與監獄內的重罪犯發展出極度火辣的婚外情。兩人不僅在辦公室多次暗渡陳倉，女獄警甚至在手機裡留下了上百條露骨訊息與私密影音，更大讚對方的「大手」讓她無法自拔。這起跨越法律與道德底線的「監獄風雲」，隨著大量私密對話曝光瞬間震撼各界。

據《太陽報》（The Sun）報導，這名任職於美國紐澤西州迪克斯堡（Fort Dix）聯邦懲教所的27歲已婚女獄警喬丹·彭薩克（Jordan Pensack），近日因涉嫌與聯邦拘留人員發生性行為而遭到起訴。調查人員在其手機中發現了超過100條極度露骨的性愛簡訊、照片及影片。據悉，這名男囚犯為了能與彭薩克享受二人世界，甚至私下掏錢雇用其他囚犯在辦公室外當「瞭望員」把風。

兩人的調情內容更是赤裸又大膽。檢方指控，囚犯在服刑期間偷用兩部違禁手機與彭薩克頻繁互動，甚至在2025年提出要買「震動內褲」送給她；而彭薩克也在訊息中毫不掩飾對男方的渴望，直接表明對他那雙「大手」深感著迷。她曾向朋友傳訊坦承：「我們真的很瘋狂，我一直在跟你說這件事。」

這場火辣的鐵窗偷情很快就面臨了現實考驗。彭薩克曾向友人焦慮透露，自己月經已經遲到了3天，深怕懷上了這名重罪犯的孩子，甚至半開玩笑地問親友：「你準備好當舅舅了嗎？」但她隨後也意識到嚴重性，沉重地表示：「這對調查非常不利……我知道我留不住這段感情，但沒有他，獨自經歷這一切真的太難熬了。」

事實上，彭薩克對自己的違法行為心知肚明。當被朋友問及這段關係是否涉及性行為或違禁品時，她直言「兩者都有」，並承認知道自己可能面臨刑事指控。雖然她一度懷疑是其他囚犯告密，還向親友堅稱「警方什麼也證明不了」，但檢方早已掌握她發給友人及男囚家屬的坦白簡訊。目前她已獲保釋並遭到停職，若罪名成立，最高將面臨15年有期徒刑。

在法律上，監獄管理人員與囚犯之間由於權力不對等，即使雙方自願，監獄工作人員與受監禁者發生性關係仍被視為違法，且無法構成法律意義上的「有效同意」。近年來高牆內的「禁忌之戀」屢見不鮮，例如先前倫敦旺茲沃思監獄也曾爆出獄警與囚犯在牢房拍激情片狂歡的醜聞。這些事件不僅暴露了監獄違禁品走私與管理漏洞，也再次引發大眾對矯正機關內部紀律的熱烈討論。