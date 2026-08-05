管教失控？學生趴地慘成「墊腳椅」 159公斤師雙腳踩背10秒挨告

一名159公斤的美國教師竟在校園「封鎖演習」期間，把趴在地上的學生當成墊腳椅踩在背上約10秒，孩子當場痛到哭泣，事後甚至被形容走起路來「像80歲老人一樣」。這起離奇的校園懲戒事件發生在美國明尼蘇達州，涉事教師不僅失去教職，最終還因3項惡意懲罰兒童罪名付出代價，除了接受憤怒管理課程、完成90小時社區服務及賠款，還得親自寫信向學生道歉。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，49歲的明尼蘇達州安德伍德學區教師傑森．羅傑斯（Jason L. Rogers）因2025年2月10日的一場校園封鎖演習惹上官司。當時羅傑斯擔任五、六年級科學教師，同時也是摔角隊及中學橄欖球隊教練。演習進行時，他要求學生靠牆排成一列，但有幾名學生選擇趴在門附近。羅傑斯事後向警方解釋，自己認為學生「沒有認真看待演習」，接下來卻做出令人震驚的處置，他將腳踩到其中一名男孩的下背部。

這名體重超過350磅、約159公斤的教師並非短暫碰觸，而是讓腳踩在男孩身上約10秒。男孩當時根本不知道老師為什麼要這麼做，據調查資料，他表示自己因整個背部劇烈疼痛而哭泣，另一名學生則向調查人員描述，羅傑斯當時是用雙腳踩在男孩背上。羅傑斯後來也承認，自己「可能」用了雙腳，並坦承除了這名學生之外，還曾踩到另外兩名學生。

男孩的母親向當局表示，孩子受傷後疼痛難耐，走路時甚至「像80歲的老人一樣」蹣跚。事件曝光後，警方曾前往醫院了解情況，而羅傑斯則向調查人員表示，直到學生開始哭泣，他才意識到對方受到傷害並將腳移開。從老師的說法來看，他原本是想藉此讓學生重視封鎖演習，但這種以踩踏身體作為管教手段的做法，最終讓自己從教師變成刑事案件被告。

羅傑斯在2025年4月離開教職，之後承認3項「惡意懲罰兒童」的輕罪指控。這類罪名最高可面臨1年監禁及3000美元（約新台幣9.7萬元）罰款，不過他最後並未入獄，而是獲判緩刑，並須支付2250美元（約新台幣7.3萬元）罰款、完成90小時社區服務及接受憤怒管理課程；此外，他還必須向遭到踩踏的學生寫下道歉信。如果在緩刑期間沒有再次犯罪，相關犯罪紀錄可依法清除。

雖然這場「墊腳椅式管教」沒有讓他走進牢房，卻幾乎讓他的教師生涯直接畫下句點。除了刑事處分，羅傑斯也被要求交出教師執照，等同失去繼續從事教師工作的資格。其律師丹尼爾．雷普卡則替他辯護，形容羅傑斯是「好人」，認為他做出了一個非常不幸的決定，導致整個職業生涯受到重創，如今只希望重新開始。