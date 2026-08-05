狠虐9天大嬰兒…18歲男啃咬臉部辯讓孩子安靜 被逮竟冷回：像破雞蛋

美國印第安納州布魯明頓（Bloomington）近日發生一起令人震驚的虐童案件，一名18歲男子被指控對僅出生9天的嬰兒施暴，甚至親口向警方描述自己為了讓孩子停止哭泣，竟咬傷嬰兒臉部。警方文件指出，男子起初聲稱只是「輕輕咬一下」，但行為隨後失控，造成嬰兒臉頰留下明顯咬痕。更令人錯愕的是，他向調查人員形容，咬完後嬰兒的臉看起來像「破掉的雞蛋」，相關說法引發外界震驚。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，18歲的施魯姆（Kaden Manuel Lewis Shrum）被控犯下傷害14歲以下兒童並造成身體傷害的重罪。案件起因於7月中旬，兒科醫師發現一名9天大的新生兒左側臉頰出現異常瘀傷，隨即向兒童保護服務機構通報。布魯明頓警方接獲通知後展開調查，並確認嬰兒臉上的傷勢並非普通外傷，而是疑似遭人咬傷，隨後將案件列為虐童調查。

根據提交給法院的文件，施魯姆被指控在凌晨約4點照顧這名嬰兒時，因孩子哭鬧而做出攻擊行為。他向警方表示，自己試圖讓嬰兒安靜下來，最初只是輕咬臉頰，但之後變成反覆咬住嬰兒皮膚並造成傷害。調查資料顯示，他甚至向警方描述自己咬傷後看到的情況，稱嬰兒的臉「像一個破雞蛋」，這段供述也成為案件中的關鍵細節。

警方表示，嬰兒事後被送往當地醫院接受治療，目前公開資訊尚未透露其最新狀況，也未確認施魯姆與嬰兒之間是否存在親屬或其他關係。案件曝光後，外界關注焦點除了男子涉嫌對新生兒施暴的行為，也包括他在面對警方詢問時對事件經過的陳述。

此外，施魯姆並非只涉及這一起案件。根據法院紀錄，他同時還因另一宗事件面臨多項指控，包括使用致命武器攻擊、魯莽危害他人安全等重罪，以及另一項輕罪攻擊指控。他曾於7月21日針對虐童案件支付5500美元（約新台幣17.8萬元）保釋金短暫獲釋，但因先前案件的保釋命令問題，再度遭到拘押。目前他已被送往門羅郡監獄，案件預計於2027年1月11日進行陪審團審判。