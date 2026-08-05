影／一件T恤穿一個月不用洗？ 美國品牌推出超級防臭衣服引熱議

一件T恤可以連續穿一個月不洗，竟然還不會臭？美國服飾品牌HercLeon日前推出第5代HercShirt，宣稱即使長時間穿著，也能維持超過一個月的清新氣味，消息曝光後迅速在網路上引發討論。

據ODDITYCENTRAL報導，HercLeon過去就曾推出過「自動清潔內衣」，這次又推出「不會臭的T恤」，受到各界關注。品牌表示，新款衣物將7種特殊成分直接織入布料，包括銅、銀、鋅、金、火山灰，以及兩種未公開的「神祕成分」，而非只塗在布料表面。

該公司宣稱，銅能抑制造成異味的細菌；鋅能中和人體大量流汗時產生的含硫化合物。火山灰則能吸收濕氣與外部異味，就像在布料裡藏了一塊海綿。根據品牌介紹，即使常穿這件T恤，它也能維持超過一個月還是「很新鮮」。由於不必頻繁清洗，品牌認為它的使用壽命也會比一般T恤更長。

這件T恤售價79美元（約新台幣2,500元），官方宣稱一件的耐用程度相當於7件普通T恤。不過如果79美元太傷荷包，品牌也提供39美元（約新台幣1,200元）的入門款。入門款能夠連續穿著3天仍保持清新；標準版則號稱最多可14天不用清洗。