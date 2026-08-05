澳洲隨機殺人！亞裔少年遭車撞砍30刀亡 被告辯稱魯莽駕駛遭駁斥

澳洲墨爾本發生1宗震撼當地的無差別街頭殺人案。17歲亞裔少年伊森（Ethan Hoac）遭多名同齡青少年駕駛偷來的私家車撞飛，再被持刀狂砍30刀身亡。案件近日於維多利亞州最高法院聆訊，揭露涉案少年在行兇前數分鐘竟還在買雪糕，隨後隨機尋找目標殺人。而受害少年在危急關頭對同行朋友大喊「快跑，別管我」，捨身救友。

開偷來福士衝撞 下車狂砍30刀

事發於2023年6月26日深夜10時52分，伊森與兩名好友行經墨爾本西北部St Albans區的Furlong Road。1輛黑色福士（Volkswagen）Tiguan休旅車突然駛入逆向車道，猛烈衝撞這群青少年，將伊森當場撞飛。

伊森受傷倒地試圖爬走，車上2名兇徒隨即下車，持刀對他進行長達20秒的砍殺與踢踹。直到傳來警笛聲，襲擊者才倉皇逃離現場。法醫屍檢報告顯示，伊森的胸部、背部、雙臂、手部及頭皮共有30處刀傷，另有4處外傷，其中7處刺穿肺動脈、雙肺、脾臟、雙腎及肝臟等重要器官，導致肺部萎縮與嚴重內出血，送院後不治。

兇徒行兇前買雪糕 隨機挑選目標

案情顯示，被告與受害人過去完全沒有交集。根據法庭獲得的閉路電視（CCTV）畫面顯示，襲擊發生前幾分鐘，3名涉案少年還走進1家飲品店購買雪糕，隨後便駕駛偷竊來的私家車在街上遊蕩，隨機挑選對象實施暴行。

目前涉案3人中，1人已於去年被判處最高17年監禁，另1人於今年5月承認謀殺罪。至於當晚駕駛車輛撞擊伊森的17歲司機（因法律規定不得公開姓名），雖然已被陪審團裁定謀殺罪名成立，但其辯護律師在聆訊上主張當事人只是「擦碰」伊森，屬於「魯莽駕駛」（Reckless Driving），試圖爭取減刑。此說法當庭被法官阿曼達（Amanda Fox）駁回，法官指觀看閉路電視片段後，證據顯示司機絕對是蓄意駕駛車輛衝向行人。

死前最後一刻叫朋友快跑 慈母悲痛發聲

根據同行友人證詞，車輛衝撞之際，伊森曾向友人呼喊要求其盡快離開。受害人母親安妮於法庭表示，兒子當時選擇面對風險以確保友人安全，感嘆「我失去了Ethan，也失去了生活的意義。我感到非常空虛」。

儘管她承受巨大打擊，仍表示自己並不憎恨殺害兒子的少年，她希望他們能深刻明白行為的嚴重後果，不要再讓另一個家庭承受這種悲痛。法院將繼續審理該名少年司機的最終刑期。

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文章授權轉載自《香港01》