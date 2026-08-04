影／兇手是誰？《蜘蛛人》看到一半突飄濃烈屁味 一票觀眾摀鼻急撤離
超級英雄電影《蜘蛛人：重生日》上映後橫掃全球票房，許多影迷都迫不急待走進電影院支持。不料哥倫比亞一間戲院卻發生離奇插曲，當觀眾正看到一半時，影廳內突然飄出難以忍受的惡臭，眾人紛紛摀住口鼻、逃離座位，甚至一度清空整間影廳。
據外媒「New York Post」報導，事件發生於8月2日，地點位於哥倫比亞一間購物中心內的電影院。當時，許多影迷正在觀賞最新上映的《蜘蛛人：重生日》，沒想到電影播放期間，影廳內突然傳出濃烈異味。
突如其來的臭味迅速瀰漫整個影廳，讓不少觀眾難以忍受，陸續起身離開座位，並聚集到戲院外的走廊。現場畫面顯示，大批影迷站在影廳外，有人掩住口鼻，甚至有身穿蜘蛛人服裝的粉絲也站在大廳中，形成相當荒謬的畫面。
報導指出，當時疑似有觀眾在影廳內排放臭氣，導致現場氣味久久不散。不過，究竟是有人身體不適，還是有人故意使用臭味彈惡作劇，目前仍無法確認，戲院方面也尚未找到製造異味的「真兇」。
雖然電影並未正式取消，部分觀眾在影廳通風後返回座位，繼續觀賞剩餘內容，但也有不少人無法忍受臭味，選擇提前離場。
事件曝光後，引發網友熱議。有人吐槽，「到底吃了什麼，才能讓整間影廳的人都跑出去？」也有人懷疑，可能是有人故意惡作劇，才會造成如此誇張的情況。另有網友笑稱，這名神秘人士才是電影真正的「反派」，甚至連蜘蛛人都只能跟著其他觀眾一起撤離。所幸，這起事件並未傳出有人受傷，戲院其他場次也照常營運。
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