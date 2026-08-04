原因曝！日媒調查日本人愛吃鼻屎習慣 美研究分析2大健康隱藏功效

鼻屎是由鼻水與空氣中的塵埃混合凝固而成，有不少人都會定時清潔鼻孔、挖鼻屎。有調查顯示，日本有不少人曾經吃過鼻屎，當中更有人表示自己經常會吃鼻屎。調查中有一個年齡層超過5成受訪者都有吃鼻屎的習慣，最喜歡吃鼻屎的年齡層到底是幾歲呢？

日本網站Sirabee先前曾發佈一個調查，訪問1000名10至60多歲的男女的吃鼻屎習慣。結果顯示，有63.9%人表示沒有吃過鼻屎，但亦有4分之1受訪者表示曾經吃過鼻屎，其中7.6%表示偶爾會吃，另有3.4%則表示經常吃鼻屎。

Sirabee亦分析出各年齡層吃鼻屎的男女比例。結果得出不論男女，30-39歲的日本人最喜歡吃鼻屎，男的有51.4%，而女的有37.3%。緊隨期後的則是10至20多歲的人，男女分別有50%和36.3%的人喜歡吃鼻屎。

曾經有數所美國大學研究分別提出吃鼻屎可以有提升免疫力、防蛀牙等的功效。但到底為什麽日本人會這麽喜愛吃鼻屎呢？日本公司HANABISHI曾進行一個徹底了解日本人挖鼻屎與吃鼻屎的習慣。當中由用那隻手指挖吃鼻屎，至鼻屎是什麼味道，為什麼喜歡吃鼻屎等問題也有充分了解。

HANABISHI的調查結果顯示，竟然每10個人中就有1人有吃鼻屎的習慣。被問到為什麼他們會吃鼻屎時，有5成左右的人都表示沒有特別理由。但同時「可以提升免疫力」、「因為好好吃」、「因為不想丟」這幾個理由也各有10%左右。其他受訪者則以「覺得浪費」、「令人興奮」、「因為肚子餓」、「享受背德感」等理由解釋自己吃鼻屎的習慣。

驚人的是，Sirabee在2018年也曾經做過有關吃鼻屎的調查。當時有67.2%的人沒有吃過鼻屎，比最新調查高3.3%。而且雖然吃得最多鼻屎的依然是30多歲的男性，數字也只是29.1%，遠比最新數字的51.4%低。女性方面，2018調查中吃得最多鼻屎的是20多歲的族群，但也只是22%，比今年低15%左右。

經過幾年前的疫情，以為大家會對衛生的要求提升了，但原來還有部分日本人依然有吃鼻屎的習慣，甚至比以前更猖狂呢。

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文章授權轉載自《香港01》