新人狂遲到遭開除！主管接「媽媽電話」頭超痛 求情失敗竟秒變臉

俗話說「天下父母心」，但過度呵護恐怕會造成他人的負擔。隨著Z世代（指約在1997至2012年間出生的人）陸續進入職場，美國近期掀起一股「直升機父母」過度介入子女職涯的怪現象，從代寫履歷、陪同面試，甚至到孩子因曠職被開除時，媽媽還會親自打電話向公司高層嗆聲要求復職，讓不少華爾街與美國企業的HR大喊頭痛。

綜合外媒報導，阿拉斯加一家人力資源公司的營運長克拉克（Stephen Clarke）分享，他近期開除了一名第一周上班就遲到曠職高達4次的24歲新進員工。沒想到幾小時後，他竟接到該名員工母親的求情電話，對方不斷哀求再給兒子一次機會，被拒絕後甚至在電話中與克拉克爆發激烈口角，逼得克拉克只能冷冷回應「這是公司與妳兒子之間的事」並掛斷電話，直言這種情況如今竟已變成常態。

履歷服務公司Zety的履歷專家指出，在疫情過後，父母介入孩子職涯的程度已從單純陪同面試，升級為「全方位代理」。除了幫忙填寫履歷、私訊招募人員，甚至在線上視訊面試時躲在鏡頭外替孩子提詞。調查更顯示，高達20%的Z世代受訪者承認曾帶父母一起參加面試。

此外，企業HR也透露，不少父母在孩子入職後還會打電話幫忙請病假、詢問健保方案，甚至對孩子的績效考核提出異議，完全剝奪了青年獨立解決問題的能力。

面對這種奇觀，不少招聘專家警告，父母過度插手反而會讓企業認定求職者缺乏獨立性，在求職與升遷上大扣分。一名今年剛畢業的22歲美國青年也無奈表示，雖然理解父母的焦慮，但這種「靠爸靠媽」的行為只會加深外界對Z世代軟弱、需要人伺候的刻板印象，坦言「這實際上是在傷害我們這一代人」。