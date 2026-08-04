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太奢侈？他見國中兒花700元吃漢堡氣炸 全網揪1點不挺嗆：管太多

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓一名在科技公司任職的家長抱怨，讀國中的孩子將零用錢拿去買一份要價高達近3萬韓元（約新台幣700元）的高級漢堡套餐，讓他氣得大罵孩子揮霍撒錢。示意圖／Ingimage
南韓一名在科技公司任職的家長抱怨，讀國中的孩子將零用錢拿去買一份要價高達近3萬韓元（約新台幣700元）的高級漢堡套餐，讓他氣得大罵孩子揮霍撒錢。示意圖／Ingimage

南韓一名在科技公司任職的家長近日在網路職場論壇發文抱怨，讀國中的孩子將省下來的零用錢，拿去買一份要價高達近3萬韓元（約新台幣700元）的高級漢堡套餐，讓他氣得大罵孩子揮霍撒錢，沒想到貼文一出，竟引發大批網友的強烈圍剿。

韓媒「nate」報導，南韓匿名社群「Blind」近日出現一篇題為「國中生孩子在漢堡店花了近3萬韓元」的貼文。發文家長表示，孩子最近花了近3萬韓元買漢堡，於是他當下好奇詢問「你是不是連朋友的餐點也一起結帳，之後再向他們收錢？」沒想到孩子否認，並表示這筆錢全都是花在自己吃的餐點上。

家長要求查看收據後發現，漢堡約1萬4000韓元（約新台幣316元）、薯條6000韓元（約新台幣135元）、奶昔近7000韓元（約新台幣158元），認為消費金額「太誇張」，因此責罵孩子。對方則解釋，自己平時沒有隨便花錢，而是少去幾次麥當勞、把零用錢存下來，每個月才買一次想吃的漢堡套餐。

不過，家長仍認為，孩子平時不買其他東西，卻把錢花在自己想要的物品上，反而可能養成奢侈的消費習慣。他擔心孩子的「眼光越來越高」，未來有自己的收入後，只會追求昂貴的商品，因此表示考慮減少孩子的零用錢。

家長還透露，孩子每天補習前都會拿到1萬韓元（約新台幣226元）作為晚餐費，但懷疑孩子會刻意回家吃飯，只為了將零用錢存起來。他認為，連許多成年人都捨不得花近3萬韓元買漢堡，無法理解國中生為何能如此消費。

貼文曝光後，不少網友卻認為孩子的做法沒有問題，該家長對孩子的管教過於嚴格。一名網友表示，孩子為了買自己想要的東西而節省開支，「這反而是值得肯定的消費習慣」，並反問「難道國中生存錢後，還要拿去買ETF嗎？」也有網友批評，父母過度壓抑孩子的消費需求，未來可能引發反彈式消費。

漢堡 南韓 薯條

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