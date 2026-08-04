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通話充滿活力…7旬母獨居一年喊過很好 女兒返家見「心碎景象」鼻酸

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名43歲女子分享，平時母親在電話中聽起來精神不錯，沒想到生活卻出現異狀。示意圖／Ingimage
日本一名43歲女子分享，平時母親在電話中聽起來精神不錯，沒想到生活卻出現異狀。示意圖／Ingimage

日本一名43歲的女子惠理香（假名）近日分享，3年前父親過世後，70多歲的母親便開始獨居。由於對方平時在電話中聽起來精神不錯，加上自己與丈夫都要上班，還得照顧兩名就讀國、高中的孩子，因此一直沒有察覺母親的生活出現異狀。

據日媒「All About」報導，直到1年後，惠理香回到距離住家約3小時車程的娘家，才發現母親的狀況與電話中大不相同。她表示，自己當天一踏進老家，就發現室內氣氛異常陰暗混亂，過去總是微胖的母親竟暴瘦，起初母親還藉口稱自己一個人懶得做飯、吃外食比較方便。但惠理香暗中觀察後卻發現，母親一周有一半的時間只去附近的麵店吃一碗涼麵，平時到超市也只買便宜的涼拌菜與可樂餅度日，讓惠理香終於明白母親為何會明顯消瘦。

在惠理香的細心詢問下，母親才坦承自從丈夫過世後，便覺得「失去了為家人做飯的意義」，加上害怕退休金不夠花而不敢出門社交，久而久之逐漸變得消極。之後，惠理香趕緊帶母親就醫，診斷出媽媽處於憂鬱狀態與營養不良。她隨後向當地政府申請長照評估，讓母親可以參加每周兩次的運動型日間照護服務，幫助重新建立社交圈並恢復正常生活。

經歷這次事件，惠理香感慨地表示，許多父母總說「不想給子女添麻煩」而選擇隱瞞困境，但這種沉默忍耐反而會讓問題惡化。她直言單靠電話問候根本無法看清真相，遠方子女若感到心安之外有一絲疑慮，一定要親自回家察看親人的真實生活環境，並善用政府的長照資源輔助。

日本 獨居 女兒

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