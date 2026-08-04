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巴西女切子宮腹痛3個月！X光揭18cm手術剪刀留腹腔 4次手術歷經生死

香港01／ 艾曼達／報導
示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

巴西聖保羅州日前發生1宗嚴重醫療事故。1名育有3名子女的女子，於今年1月接受子宮切除手術後，連續3個月劇烈腹痛與嘔吐，直至4月被緊急送往急症室，醫生驚見其腹腔內竟遺留1把長達18厘米的手術剪刀，體內部份小腸已經壞死，女子歷經4次手術才保住性命。

院方已承認失誤，並表示會承擔相關治療費用，同時為其3名子女安排心理輔導。女子指控，自己因身體狀況失去工作與保險，涉事醫生更是多次游說她自費8,500 雷亞爾（約新台幣5.4萬元）做腹部拉皮整形手術。目前警方已展開調查，涉事醫生尚未回應。

女子切除子宮後腹痛3個月並伴隨嘔吐

《G1》報導，育有3名子女的巴西女子艾瑞卡（Erica Cristina Bannai Von Hoonholtz），於今年1月在聖保羅州布拉干薩保利斯塔（Bragança Paulista）的聖卡薩仁慈醫院（Santa Casa de Misericórdia）接受了子宮切除手術。術後3個月，女子腹部頻繁出現劇烈疼痛，甚至伴隨嘔吐症狀，據女子回憶，「好像有東西要從身體裏鑽出來一樣」。

X光驚見1把18cm手術剪刀被遺留腹腔

直至今年4月11日，女子因腹痛難忍被緊急送往急症室，據X光片顯示，女子腹部驚見1把長約18厘米的手術剪刀，由於手術剪刀在女子體內停留時間過長，已導致其部份小腸壞死。

女子透露，她先後接受了4次手術，包括最初的子宮切除、取出手術剪刀、修補疝氣與引流腸道膿瘍，以及治療肝膿瘍。她形容，自己當時距離死亡僅有1步之遙，雖然目前身體正逐漸康復，但心理創傷仍難以平復。

涉事醫生竟推銷腹部拉皮整形手術

事故發生後，涉事醫院已承認醫療失誤，並表示會承擔相關治療費用，同時為其3名子女安排心理輔導。女子透露，自己因身體狀況失去了原本錄取的工作及醫療保險，她更指控，涉事醫生在手術前後多次游說她自費8,500雷亞爾進行腹部拉皮整形手術，甚至在7月她再次住院時，還目擊該名涉事醫生如常看診，令她感到極度不安。

女子目前已正式向警方報案，警方正朝醫療過失致傷等刑事方向調查，院方則表示會配合當局調查。涉事醫生至今尚未公開回應。

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文章授權轉載自《香港01》

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