無人菜攤自動生財？沖繩青椒農錢對不起來 熟客「倒貼」送暖

在沖繩種植青椒、經營無人蔬菜攤8年的日本青椒農夫「青椒人」，日前在Threads上分享了一則溫暖的故事。據日媒「maidonanews」報導，某天青椒人在盤點無人蔬菜攤的投錢箱時，發現了一個奇怪的現象。他上午在攤子裡擺了55包青椒，之後又再補了15包，完售後清點箱子裡的金額，一包賣100日圓（約台幣21元）的青椒，應該是要有7千日圓才對，但裡面居然有7250日圓（約台幣1497元）。剛開始他以為是自己算錯，還來回核對自己的筆記，才驚覺金額真的「不減反增」！

看著箱子裡多出來的硬幣，青椒人不禁想起剛開業時的艱辛。8年前他在自家門口設攤，前兩三年常遇到「小偷」，投錢箱裡不僅常出現柏青哥的代幣，甚至有人只投1日圓就拿走整包蔬菜。面對頻繁遭竊，他曾數次灰心到想直接關店放棄。

但過了3年後，無人蔬菜攤逐漸累積了一批在地熟客，每個人都會很誠實地投入費用，彼此間已建立起信任。現在，他也不會每次都清點投錢箱裡的金額，偶爾算一下，竟然比預期的還要多。

有一次他清楚記得補了10包青椒，箱子裡竟然有1100日圓。甚至有青椒人的熟客知道他喜歡喝啤酒，特地送來啤酒與自種蔬果為他打氣，對方給他的東西比買的青椒還多，讓他覺得有點不好意思，也對大家的體貼和善意深受感動。

對於這則暖文，有網友回應，因為「聽說有人在無人菜攤都不投錢，所以每次都會多投一點」，另外有人表示「擔心這麼棒的菜攤會撐不下去，所以每次都會多投」。

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