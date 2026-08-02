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祖先借書150年沒還！後代從壁爐挖出急歸還圖書館 逾期費近百萬

聯合新聞網／ 綜合報導
1858年出版的《雅典古蹟》含有多幅精美手繪圖表與折頁，未來將納入圖書館的特殊文史典藏進行永久保存。照片為示意圖。 圖／Ingimage
1858年出版的《雅典古蹟》含有多幅精美手繪圖表與折頁，未來將納入圖書館的特殊文史典藏進行永久保存。照片為示意圖。 圖／Ingimage

澳洲新南威爾斯州（NSW）地區的凱阿瑪圖書館（Kiama Library），近日收到一本於150年前被借出的書本《雅典古蹟》（The Antiquities of Athens）。這本歷史悠久的書冊，是當地住戶在進行房屋翻修、拆除被磚牆封死的老舊壁爐時，在茶葉木箱內意外發掘，雖然事隔多年且經歷歲月侵蝕，書本保存狀況仍相當良好。

據ABC報導，凱阿瑪圖書館經理米歇爾·赫德森（Michelle Hudson）表示，發現這本書的家族在當地定居已久，在拆除老壁爐時意外發現這個歷史膠囊。雖然該家族無法考證這本書當初由哪位祖先借閱，但非常樂意將這份歷史資產歸還給圖書館。

這本於1858年出版的著作，內頁印有圖書館的官方持有印章，並詳細載明當時的借閱規則與逾期罰則。若按照當時「每逾期一周收取3警示便士（pence）」的費率計算，加上百年來的通貨膨脹，這本書的逾期罰款估算高達28,000美元（約新台幣90萬元）。赫德森笑稱：「這或許就是為什麼我們找不到當初的借閱者，而他們也選擇保持低調的原因！」所幸，該圖書館如今早已全面取消逾期罰款機制。

這本古籍除了擁有70幅精美黑白插圖與折頁圖表外，內頁記載的1872年圖書館管理條例，更讓人得以窺見百年前的社交風貌。條規明文禁止醉酒者借閱書籍，凡在館內舉止失儀者，每次將面臨至少5點先令的罰款；此外，當時每人限借一本，但若家庭成員達六人且能證明具備閱讀能力，則可獲准增加借閱額度。

赫德森說明，這本書被借出時，圖書館仍位於當地的藝術學院（School of Arts）大樓內。如今圖書館雖已遷至鐵路巡遊路（Railway Parade），但這本書無疑見證了當地社區圖書館發展的悠久脈絡。

鑑於其獨特的歷史價值，圖書館已決定將這本《雅典古蹟》從普通流通書單中除役，轉而納入「地方研究（Local Studies）」特殊典藏序列。館方將使用專業的檔案級無酸盒進行妥善保存，防止其進一步受潮受損。

赫德森強調，圖書館將成為這本珍貴古籍的守護者，同時也會在展示時標註並感謝將書籍送回的在地家族，讓這本歷經150年飄泊的珍本，能以最完美的姿態與全體社區民眾共享其文化魅力。

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