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新加坡父子狂搖夾娃娃機！強搶寶可夢卡等8獎品 店主報警拒和解

香港01／ 撰文／伊萬德
新加坡近日發生1宗「硬搶」夾娃娃機事件。圖／ingimage
新加坡近日發生1宗「硬搶」夾娃娃機事件。圖／ingimage

新加坡近日發生1宗「硬搶」夾娃娃機事件。1對疑為父子的男子與少年在當地1間商場內猛烈搖晃夾娃娃機，強行搖出包括寶可夢卡片在內的8份獎品。整個犯案過程被現場的監視器全數拍下。涉事店主對家長「教壞小孩」的行為感到心寒，目前已報警處理，並表明絕不接受私下和解。

監視器無故損毀 揭發一家4口惡行

事件發生於7月25日下午約1時36分，地點位於新加坡實龍崗上段購物中心（Upper Serangoon Shopping Centre）1樓大堂的「FortuneClaw」夾娃娃機區。

該區夾娃娃機投入營業尚不足1個月，35歲的店主方先生在事後巡視時，偶然發現其中1台機頂的監視器鏡頭無故損壞。為查明是否屬於意外，他即刻翻查周邊其他監視器畫面，豈料意外揭發了一家4口強搶獎品行為。

父子接力猛搖機器 強取8件戰利品

據監視器片段顯示，當時有3男1女站在夾娃娃機前，猜測為一家4口（包括父母及兩名兒子）。片段中，該名父親突然舉高雙手，緊緊按住1部夾娃娃機頂部，隨後將夾娃娃機向自己方向猛烈搖晃，導致機內多件物品傾倒並跌入取物口。

在旁較年長的少年見狀不但未有覺得不妥，反而「有樣學樣」，上前模仿父親的暴力行徑。男子從取物口掏出物品交給較年幼的兒子後，準備與家人離開。但該名年長少年意猶未盡，隨即盯上旁邊另1部夾娃娃機並再次動手猛搖，其餘3名家人則在旁圍觀，未有阻止。最終，少年成功從第2部機的取物口拿走1個塑膠盒及1隻毛娃娃。整個過程中，雖然商場內有其他途人經過，但無人上前制止。

店主即報警拒和解 警方已介入調查

方先生點算後透露，涉事家庭共強行取走約8件獎品，當中包括毛娃娃及時下流行的寶可夢卡牌。連同遭損壞需要更換的監視器鏡頭，初步估計損失約150坡元（約新台幣3772元），這還未計算夾娃娃機潛在的內部零件維修費用。

方先生看過片段後表示感到難過與失望：「這名父親不僅沒有制止孩子，反而鼓勵他搖晃機器。」他強調，這些夾娃娃機每部重達80至120公斤，一旦失去平衡倒下，隨時會壓傷兒童，後果不堪設想。方先生表示，為提高同行的警惕及公眾意識，他已報警處理，並堅決表明不會接受私下和解，呼籲涉事者主動站出來承擔責任。

新加坡警察部隊回覆傳媒查詢時證實，已接獲相關報案，案件目前正在調查中。為防止同類危險事件再次發生，方先生已暫時用尼龍索帶將相鄰的夾娃娃機綁在一起，稍後將聘請承辦商進行加固工程。

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文章授權轉載自《香港01》

夾娃娃機 新加坡 監視器

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