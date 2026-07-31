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1981年「出門找貓」美富婆失蹤成懸案…法醫新技術揭小白臉謀財害命真相

香港01／ 撰文：伊萬德
圖為豪宅示意圖。圖/ingimage
圖為豪宅示意圖。圖/ingimage

美國加州1宗長達45年的失蹤懸案偵破。洛杉磯1名坐擁千萬美元身家的80歲富婆，於1981年留下字條稱出門「尋找愛貓」後便人間蒸發。警方當年雖已將涉嫌謀財害命的年輕男伴定罪，但死者遺體一直下落不明。直至近日，加州警方透過最新的法醫基因譜系學技術，成功確認1具在荒野尋獲的無名白骨，正是失蹤近半世紀的富婆，讓這宗悲劇終能告一段落。

案情回溯至1981年6月，當時80歲的塞爾瑪·加斯頓（Thelma Gaston）離奇失蹤。Gaston的丈夫與兒子早於1950年代相繼過世，她其後透過買賣斷供收回的房地產，外界估計其名下資產高達2,000萬美元（約6.5億新台幣）。

據當年警方的調查，加斯頓失蹤時，家門上僅留下1張寫着「我要去尋找愛貓」的字條，自此便杳無音信。警方接手後，迅速將焦點鎖定在加斯頓當時的男伴、前地毯推銷員勞倫斯·雷姆森（Lawrence Remsen）身上。雷姆森當時年僅40歲，朋友均指2人正處於情侶關係。加斯頓生前曾向友人透露，對這名年輕男友的動機感到懷疑。

警方的調查發現雷姆森利用偷來的公證印章偽造簽名，企圖將加斯頓名下資產轉移，並試圖從其銀行戶口提走逾10萬美元。他甚至偽造了1封聲稱是加斯頓寫的信，信中稱她「想離家出走尋找人生樂趣，誰也阻止不了」。

隨着調查深入，雷姆森畏罪潛逃，最終在美墨邊境企圖逃回國時被邊境人員逮捕。儘管當時尚未尋獲加斯頓的屍體，檢方依然控告雷姆森謀殺。在法庭上，雷姆森辯稱加斯頓是在家中自然死亡，他為了圖謀其財產，才將屍體拋入大海，企圖製造她仍在世的假象。

然而，法官並未採信其狡辯，裁定他蓄意殺人，並在判刑時怒斥他是1名「無能的無賴」（incompetent scoundrel）。雷姆森最終被判二級謀殺罪成，面臨終身監禁。

早在加斯頓失蹤同年（1981年）的11月，1名拾柴者在河濱縣（Riverside County）74號公路附近的沙漠淺墳中，發現了1具嚴重腐爛的骸骨。受限於當時的法證技術，警方一直無法確認死者身份，案件成為懸案。

直至2024年，河濱縣驗屍官辦公室決定重啟調查，挖出遺骨並提取DNA樣本，交由德州1間私營法醫基因譜系實驗室「Othram」分析。經比對及追查家族圖譜，警方於近日正式確認該具遺骸正是失蹤多年的加斯頓。

河濱縣警方在聲明中表示，「這項辨識工作讓加斯頓女士重新找回了她的名字和她的故事」。而現年83歲的雷姆森，目前仍在加州奇諾（Chino）的男子監獄服刑，他下一次的假釋聽證會將於2028年舉行。這宗橫跨近半世紀的謀殺案，終在現代科技協助下畫上完整句號。

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文章授權轉載自《香港01》

失蹤 洛杉磯 遺體 基因 富婆

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