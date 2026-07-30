70歲有錢沒愛情…他豪辦「單身見面會」找真愛 狂收跨國私訊結局神展開

70歲還能為愛衝一波？一名來自美國、事業有成的資深房地產經紀人，在迎接70歲生日之際，沒有選擇辦一場普通壽宴，而是直接把生日派對變成大型「單身聯誼見面會」，公開邀請單身人士參加，還請親友幫忙介紹對象，希望替自己找到人生下一段戀情。消息曝光後迅速在社群媒體發酵，不僅吸引各地網友關注，甚至收到數十封陌生人的私訊，其中還有人特地盛裝赴約，只為爭取認識他的機會，而這場大膽的「尋愛計畫」，最後竟真的迎來意想不到的發展。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，美國房地產公司Serhant旗下經紀人艾倫．加貝（Allen Gabay），多年來在房地產領域累積亮眼成績，但感情生活始終沒有著落。6月11日迎來70歲生日時，他決定不再等待緣分主動上門，而是親自創造機會。他分別在紐約曼哈頓與邁阿密舉辦兩場以單身人士為主的生日派對，並提前透過Instagram分享活動消息，還向朋友喊話，只要身邊有適合的人，都歡迎帶來認識。他笑說，自己都70歲了，既然仍是單身，不如乾脆辦場派對，「看看能不能改變現況」。

首場派對選在紐約一處飯店屋頂酒吧舉行，邀請約60名親友與單身人士共襄盛舉，趁著夏日好天氣，在戶外輕鬆聊天交流；另一場則移師邁阿密，刻意避開當地以奢華聞名的夜店，改選朋友經營、充滿80、90年代復古風格的酒吧，希望營造更自在、更容易認識彼此的氛圍。原本只是生日聚會，沒想到隨著活動資訊在社群擴散，竟吸引大量陌生人主動聯繫，加貝透露，自己陸續收到約50至75封私訊，甚至還有來自英國、德國等海外網友，希望有機會認識他。

不過，兩場派對卻出現截然不同的結果。紐約場雖然熱鬧，卻沒有擦出新的火花，加貝笑稱，可能是因為自己在當地待太久，「好像整座城市的人我都認識了。」反倒是在邁阿密，他遇見一名比自己年輕約10歲、過去從未見過面的男子。對方看到他穿著白色領結搭配黑色西裝的活動照片後，竟特地換上正式燕尾服赴約，希望與他一樣盛裝出席，這份用心讓加貝留下深刻印象，直呼「真的很貼心」。

兩人在派對上聊得十分投機，活動結束後也順利相約第一次正式約會。加貝坦言，自己已經很久沒有被別人主動邀約，以往大多都是自己先開口，因此這次有人主動向他釋出好感，讓他覺得格外新鮮，也久違感受到戀愛的期待。至於理想伴侶條件，他認為年齡從來不是重點，真正重要的是對方是否擁有自信，以及願意一起經營未來。

加貝透露，自己過去曾有五段認真交往的感情，其中包括一段與小自己25歲伴侶維持6年的戀情，也曾因發現對方吸毒而結束一段不到一年的關係；最近一段維持3年的戀情則在兩年前畫下句點。他表示，自己希望找到的是能一起規劃人生的伴侶，而不是單方面依賴另一方的人，「我不是來照顧你的，我希望我們是一起創造未來。」

雖然感情路歷經起伏，加貝依然沒有放棄尋找真愛。他分享，父親在母親過世後，90歲時仍遇見新的伴侶，讓他相信愛情沒有年齡限制，也因此始終抱持希望。相比交友App，他更喜歡透過真實互動認識新朋友，認為面對面交流更容易了解一個人的個性。目前，他與在邁阿密認識的新對象仍保持聯絡，但是否會發展成正式關係，他笑說現在還不能太早下定論，「敬請期待正式公布。」

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