10歲男童遭蒙眼綁婚床！狼師「自稱女友」赤裸撓癢再性侵 4年黑幕曝光

英國一起塵封近30年的校園性侵案件近日有了新進展。一名現年65歲的前女教師遭法院認定，曾利用家長與學生對她的信任，在長達4年的時間裡，多次對一名男童實施性侵害。根據法庭揭露內容，她不僅涉嫌將男童蒙住雙眼、綁在婚床上，還使用羽毛等物品進行挑逗，犯案手法令陪審團震驚。受害者直到成年後才鼓起勇氣報案，而當他發現這名教師多年後仍在同一所學校任教時，也成為促使他正式向警方揭發真相的重要契機。

據《太陽報》報導，65歲的黛博拉．富蘭克林（Deborah Franklin）曾任英國赫特福德郡一所預備學校教師，她被控於1991年至1995年間，對一名未滿14歲的男學生犯下多項猥褻及性侵行為。檢方指出，她在男童9歲進入班級後認識對方，之後更成為他的私人家教，利用頻繁接觸的機會，多次與男童發生性接觸。經法院審理後，陪審團裁定她8項嚴重猥褻罪全部成立。

法庭指出，受害者描述雙方曾有「無數次」接觸，其中最令他難以忘記的是，富蘭克林曾將他帶到自己的婚床上，綁住雙手、蒙住眼睛，再以羽毛及帶有毛皮的物品搔癢，之後進一步發生性行為。受害者表示，當時年紀太小，並未真正理解發生了什麼事，也沒有立即感到恐懼，直到約14歲時，才逐漸意識到這些行為背後的意義，開始受到心理陰影困擾。

檢方也指出，富蘭克林與男童一家關係相當密切，經常受邀到家中，家人甚至十分信任她，允許她在輔導期間單獨待在男童房間。男童的妹妹在庭上作證表示，當年的她認為這名老師「很有趣、很有魅力，也很酷」，經常每個星期六到家裡作客，幾乎已成為家庭朋友。她還曾親眼看見富蘭克林躲在哥哥的被窩裡，當時對方聲稱只是在床上陪著讀書，直到案件曝光後，才重新理解當年的情況可能並不單純。

除了家屬證詞外，多名昔日同學與朋友也向陪審團表示，兩人的互動遠超過一般師生關係。有人回憶，校外旅行時兩人經常牽手同行，也有人表示兩人一起看電視時坐得「非常靠近」。受害者則指出，富蘭克林曾自稱是他的「女朋友」，還提醒兩人必須「小心保密」。直到2024年，他發現對方仍在同一所學校任職後，決定向警方報案，案件因此正式展開調查。

面對所有指控，富蘭克林始終否認犯行，甚至聲稱不記得曾替這名男童擔任家教，遭警方逮捕後更形容相關指控「完全是胡說八道」。然而陪審團最終仍認定檢方提出的證據足以定罪。法院宣布判決時，她在被告席上神情平靜、未顯露明顯情緒。目前她已遭羈押候審，法官表示，她極有可能在今年10月1日的量刑聽證會上被判處監禁。