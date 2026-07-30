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英國女子溺水「死亡10分鐘」奇蹟復活 如今腦傷復健重學走路游泳

聯合新聞網／ 綜合報導
辛蒂參加游泳活動溺水死亡10分鐘，卻仍幸運撿回一命。示意圖／ingimage
辛蒂參加游泳活動溺水死亡10分鐘，卻仍幸運撿回一命。示意圖／ingimage

英國一名女子參加公開水域游泳賽時突然溺水，心跳停止長達10分鐘，一度被宣告臨床死亡。沒想到她奇蹟撿回一命，也將自己特別的經歷與眾人分享。

據《太陽報》（The Sun）報導， 54歲的辛蒂（Cindy Eggleton）在2024年6月9日參加英國最大公開水域游泳活動「Great North Swim」。本來她和孩子參加，想挑戰溫德米爾湖（Lake Windermere），沒想到自己卻溺水還差點喪命。

當天辛蒂才下水沒多久就失去意識，整個人臉朝下漂浮在湖面。一名安全巡邏員發現後立即將她救起，但當時她已沒有呼吸和心跳。救援人員一路實施人工呼吸，回到岸邊後又持續進行5分鐘心肺復甦術（CPR）。她的心臟在過程中停止了10分鐘，幸好後來重新恢復跳動，趕緊由直升機送往醫院搶救。

當時辛蒂在醫院醒來，但卻陷入十分可怕的處境。她的意識完全清醒，卻無法動彈也不能說話，只能困在自己的身體裡。「我想尖叫求救，但嘴唇幾乎無法動彈，那一刻我才知道，我被困在自己的身體裡了。」

當時的醫療團隊告訴家屬，即使辛蒂活下來，也可能只剩最基本的反應能力。然而她的丈夫馬克（Mark）沒有放棄，每天都在病床前播放她最愛的貓王、尼爾．戴蒙（Neil Diamond）及大衛．鮑伊（David Bowie）的歌曲。十天之後，奇蹟竟真的發生。她開始能微微動動舌頭，抽動左腿，視力也慢慢恢復。

她被轉往腦傷復健中心，重新學習站立、走路，甚至再次學習游泳。歷經7個月住院治療後，辛蒂終於順利返家。雖然現在她還是需要使用輪椅，視力也受到永久影響，但已經能靠助行器步行約400公尺，今年甚至完成布萊頓（Brighton）馬拉松一英里體驗活動，也重新踏進海水。

辛蒂表示，家人每天的陪伴與鼓勵，是她堅持復健最大的力量。「我常說自己是『辛蒂2.0』，雖然已經不是以前的我，但至少我還活著，也還在努力向前。」

溺水

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