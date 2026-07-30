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房租翻倍住不起！美國32歲女子改住2坪大衣帽間 稱每月能存近5萬

聯合新聞網／ 綜合報導
女子為了省錢搬進朋友家的衣帽間住。示意圖，非當事人。圖／ingimage
女子為了省錢搬進朋友家的衣帽間住。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國一名32歲女子為了節省房租，乾脆搬進朋友家的衣帽間生活。她分享，雖然整個空間只有2坪大（77平方英尺），但入住短短一個月，就成功存下1,500美元（約新台幣4.8萬元），大幅減輕經濟壓力，也讓她有更多時間經營自己的事業。

據《太陽報》（The Sun）報導，來自美國阿拉巴馬州（Alabama）的亨德里克森（Sarah Hendrickson）經營野生動物管理公司，平時也兼職餐廳服務生。她表示，新冠疫情過後，原本每月600美元（約新台幣1.9萬元）的房租，直接翻倍漲到1,200美元（約新台幣3.8萬元），而當地品質較好的公寓租金更普遍高達1,500美元（約新台幣4.9萬元）。

亨德里克森不想為了付房租而再兼更多工作，於是接受朋友邀請搬進對方家。不過後來朋友改變主意，不願提供客房，於是她只好主動提議要搬進對方的衣帽間。事實上，這並不是她第一次住在狹小的空間內。亨德里克森透露，自己過去10年來一直偏好小空間生活，認為一個人根本不需要太大的住所，更重要的是能省下開銷。

為了搬進衣帽間，她賣掉或捐出了大部分家當，只留下衣物、書籍、小型書桌、衣架及少數生活用品，全都塞進這個不到2坪的空間裡。

目前她每個月收入約2,000至3,000美元（約新台幣6.5萬元至9.7萬元），來源包括野生動物管理、餐廳工作及平面設計。她表示，降低住房成本後，自己不再被每月收入壓得喘不過氣，反而有餘裕拓展事業。

她透露，入住僅一個月，就存進投資帳戶1,000美元（約新台幣3.2萬元），另外又存下500美元（約新台幣1.6萬元），合計存下1,500美元。她也將自己的「衣櫃生活」分享到社群媒體，一週內便吸引約600名粉絲追蹤。雖然有人批評她的生活方式「很亂」甚至「很愚蠢」，但她認為，更多人其實認同這種簡單生活的理念。

她表示，房租一路飆漲，但薪資卻沒有同步增加。自己甚至曾在2022年至2023年間因租不起房而住在車上。未來如果離開朋友家，她還希望嘗試租一艘船屋居住，繼續探索不同的生活方式。

房租 存錢

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