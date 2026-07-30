拿娃娃練「致命鎖喉」！冷血教師性侵殺害小姨子 逞凶途中竟接妻子視訊

美國發生一起震驚社會的驚悚命案。一名當地的音樂教師，長期對妻子的親妹妹心懷不軌，竟在妻子出門參加單身派對時，以協助搬運物品為由將小姨子引誘至家中伏擊。更令人毛骨悚然的是，警方調查發現該名男子在作案前，曾對著粉紅毛絨玩具反覆演練致命的「鎖喉」絕招。且他在將受害者勒至癱軟昏迷後，冷血地接聽妻子的視訊電話，裝作若無其事，隨後實施性侵並導致對方死亡。

據《紐約郵報》（NewYorkPost）報導，現年27歲的約瑟夫·霍納（Joseph Horner）是紐約長島海邊學區（Oceanside）的一名音樂教師。檢方指控他於今年6月28日，在位於北馬薩佩誇（North Massapequa）的住宅中，殘忍謀殺了同住於樓下公寓的25歲女大生維多利亞·卡斯爾（Victoria Castle）。卡斯爾生前為石溪大學（Stony Brook University）的博士生，同時也是霍納妻子的親妹妹。檢方指出，霍納早在2017年起就對小姨子抱有非分之想，先前更曾多次私自闖入受害者房間偷看私人露骨照片。

作案當天，霍納以「幫忙搬運鍵盤」為藉口將卡斯爾引誘出來，隨後無預警從背後發動襲擊。檢方在法庭上公開了極具爭議的監控畫面照片，顯示霍納在襲擊發生前短短15分鐘，竟然在客廳裡拿著一隻粉紅色的毛絨玩偶，專心致志地練習將在犯罪中使用的「致命鎖喉技」。

這起案件最令人不寒而慄的細節，莫過於霍納在行凶過程中的極致冷血。當他使用預演過的鎖喉動作將卡斯爾控制至身體癱軟、陷入昏迷後，妻子的視訊電話恰好打了進來。檢察官指出，霍納在通話中表現得異常鎮定，「彷彿什麼事都沒發生過一樣，也彷彿卡斯爾的身體沒有一動不動地躺在旁邊。」掛斷電話後，他便將昏迷的受害者移至床上性侵，直至受害者傷重不治。

犯下駭人罪行後，霍納甚至鎮定自若地坐在自家前門的台階上等待警察到場。警方隨後接獲報案趕抵現場將其逮捕，並將卡斯爾緊急送往醫院，但最終仍宣告不治。在周三的法庭審訊中，納蘇郡（Nassau County）法官下令將霍納羈押且不得保釋。當霍納在庭上否認有罪時，坐在旁聽席的妻子在父母安慰下痛哭失聲。

隨著案情曝光，受害者過往在社交媒體上的貼文也引發網友唏噓。三年前，在妹妹出席姊姊與霍納的婚禮時，卡斯爾曾感性地在臉書寫道，自己的摯愛嫁給了「世界上最棒的人之一」，並告白表示會永遠愛著他們倆，如今昔日眼中「最棒的人」卻變成冷血殘害自己的兇手。

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