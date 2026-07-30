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女網紅裸體逛莫斯科拍片爆紅 俄官員怒轟「墮落垃圾」要關14天

聯合新聞網／ 綜合報導
俄羅斯有一名女子為了拍影片竟裸體上街，被官員批是「垃圾網紅」。示意圖／ingimage
俄羅斯有一名女子為了拍影片竟裸體上街，被官員批是「垃圾網紅」。示意圖／ingimage

俄羅斯一名女網紅為了拍片，竟然全裸走上莫斯科街頭，還大方走進商店拍攝影片。雖然她聲稱自己是在完成「靈魂使命」，影片卻引來許多批評。不只俄羅斯官員痛批她是「墮落的垃圾網紅」，警方也介入調查，她因擾亂秩序罪遭關押14天。

據《太陽報》（The Sun）報導，引發風波的是22歲的布拉吉娜（Anastasia Bragina）。她曾參加實境節目，近年經營社群媒體。網路流傳的影片顯示，當天她身上只戴著一條項鍊，就全裸走在莫斯科街頭。除了在人行道上行走，她也走進多間商店逛街，全程都拍攝記錄下來。

布拉吉娜表示，這次行動是為了突破內心恐懼。她聲稱，自己一直害怕在現實生活中裸體，因此決定用最直接的方式克服心理障礙。她告訴粉絲：「宇宙正引導我走上這條善意且有建設性的道路，這符合我的靈魂使命，讓我能擺脫所有限制。」她還透露，當時她躺在床上，腦中卻突然冒出「裸體去商店」的念頭，整個過程沒有太多恐懼，只是平靜地付諸行動。

不過，她的說法並未獲得認同。俄羅斯網路監管相關官員葉卡捷琳娜．米祖莉娜（Ekaterina Mizulina）公開痛批，布拉吉娜已經「徹底瘋了」，竟然策劃裸體在莫斯科街頭表演，還將影片公開發布。

米祖莉娜表示，警方除了已對布拉吉娜開出4,000盧布（約新台幣1,600元）的罰款外，也將進一步調查她是否涉嫌在社群媒體散布色情內容，以及向未成年人提供不當且帶有性暗示的內容。

她更指控，布拉吉娜經常裸體出現在社群平台影片中，與未成年粉絲討論私密話題，甚至向學生提供「墮落」建議，形容她是「公開腐化兒童的垃圾網紅」。米祖莉娜透露，目前已經有兩名學生親自到她的辦公室投訴此事，希望政府介入處理。而布拉吉娜也因擾亂秩序罪被關押14天。

網紅 俄羅斯

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