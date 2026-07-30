英女警只因上班快遲到竟謊稱遭性侵 害無辜同僚當孩子面被捕

英國一名前女警為了掩飾上班遲到，竟謊稱遭便衣男警攔車，還被對方以搜身為由性侵。這項指控引發大規模調查，一名無辜男警甚至在妻兒面前遭到逮捕，30多名調查人員耗費逾1500小時追查，最後才發現整起事件都是她捏造的謊言。

《每日郵報》報導，35歲的前女警伊凡斯（Lauren Evans）曾任職於倫敦布羅姆利警察局（Bromley Police Station）。2023年3月某天，她擔心上班遲到，傳訊息向長官表示自己「剛剛被攔下來」，並聲稱在倫敦東南部A20公路上，遭一輛無標誌車輛攔停，一名自稱來自肯特郡警察局的便衣男子，還對她進行涉及私密部位的身體搜查。

伊凡斯當天最終準時抵達警局，但神情慌張，之後又向同事重複這套說法，甚至陸續補上更多細節。她聲稱對方名叫「Watson」，使調查方向鎖定一名恰巧同姓、當時又駕駛無標誌車輛經過附近的警員華森（Alex Watson）。

警方隨即展開大規模調查，超過30名調查人員投入，累計耗費逾1500小時。華森甚至在妻子與兩名年幼孩子面前遭到逮捕，被拘留23小時接受偵訊，還一度遭到停職。

所幸警方調閱監視器與車牌辨識資料後發現，當天根本沒有發生伊凡斯所稱的攔車事件，華森駕駛的車輛也從未離開高速公路，才終於洗清他的嫌疑。

伊凡斯之後因妨礙司法公正罪遭到逮捕，並於去年12月經陪審團裁定有罪，今年3月被判處1年徒刑。她也因不當行為遭警方革職，並被列入禁止從事警務工作的名單。

華森痛批，捏造這類指控「令人不齒」，並表示自己當時被當成暴力罪犯對待。這場無妄之災也重創他的家庭，他與同樣任職警界的妻子都認為遭到警察體系背叛，妻子最後更因此辭去工作。

不過，這案件並未就此結束。英國上訴法院認為原判刑期過輕，重新審查後，將伊凡斯的刑期從1年提高至2年。由於她服刑一段時間後已經獲釋，如今又被法院下令重新入獄。

法官審理時直言，這起事件造成的後果極為嚴重，不僅讓一名無辜警員遭到逮捕，也耗費大量警力，更可能削弱社會對真正性侵受害者的信任。