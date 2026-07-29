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「以下是更自然、流暢的版本」　加拿大議員用AI寫稿照念鬧笑話

聯合新聞網／ 綜合報導
加拿大新布藍茲維省議員比爾．奧利佛疑似用AI寫稿，忘記刪除提示詞就念出全文。示意圖／ingimage
加拿大新布藍茲維省議員比爾．奧利佛疑似用AI寫稿，忘記刪除提示詞就念出全文。示意圖／ingimage

加拿大新布藍茲維省（New Brunswick）議會一名省議員在議場發表演說時，竟直接把AI生成的提示文字一起念了出來。不只讓自己疑似使用AI撰寫講稿的過程曝光，也引發各界熱議。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，鬧出笑話的是加拿大進步保守黨（Progressive Conservative）省議員比爾．奧利佛（Bill Oliver）。當天他在新布藍茲維省議會討論「新布藍茲維省倡議專員辦公室」（Office of the New Brunswick Advocate）相關議題，原本一切正常，談到設立倡議機構可能讓民眾期待超出其法定權限時，卻突然唸出一句完全不像正式演說的內容。

他當著所有議員的面說出：「以下是更自然、流暢的版本，讀起來比較像議會演說，而不是一連串簡短的重點。」這句話明顯就是AI修改講稿時提供的建議，卻被他連同正文一起照稿念出，讓人一聽就知道出了包。

這段畫面曝光後迅速在網路流傳，不少網友留言酸他，就算拿AI協助寫稿，至少也要記得檢查內容，不該連提示詞都一起公開。這起事件也引發外界討論，隨著越來越多人使用生成式AI協助撰寫文件、演講稿或報告，如果沒有仔細校對，不僅可能鬧出笑話，甚至可能造成更嚴重的後果。

事實上，英國近期就傳出一宗疑似與「AI幻覺」（AI hallucination）有關的司法爭議。一名高階法官指出，英國內政部（Home Office）在一件庇護案件中引用了一份根本不存在的摩洛哥（Morocco）政策文件，懷疑該文件可能是AI憑空生成的內容。

這起案件與一名逃離摩洛哥的女子有關。她聲稱曾遭遇童婚、性暴力等虐待，因此申請庇護。內政部提出文件回覆稱摩洛哥是安全國家，但上級法庭審理時卻發現，內政部的文件是虛構的。

承審法官表示，拒絕庇護的公文中出現許多符合AI生成內容的特徵，不排除引用的文件是「AI幻覺」產生的虛構資訊。法官更直言，如果情況屬實，將是「極其嚴重的失誤」，甚至等同於引用不存在的假證據。

從加拿大議員誤唸AI提示，到英國司法程序疑似引用虛構文件，AI工具帶來便利的同時，也再次提醒使用者，任何由人工智慧產出的內容，都必須經過人工查證與審閱，否則一個小疏忽，就可能演變成難以收拾的大問題。

AI 加拿大

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